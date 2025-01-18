Стало известно, какие обещания на 2025 год дали себе жители Мурманской области

Почти половина или 47% жителей СЗФО и в том числе Мурманской области ответили, что в наступившем году в качестве полезной привычки именно соблюдение режима сна должно стать частью их повседневной жизни.

Таковы результаты опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сетью фитнес-клубов «DDX Fitness» накануне Нового 2025 года. В исследовании, посвящённом полезным привычкам, приняли участие почти 3,5 тысячи человек из регионов.

Ещё треть (34%) респондентов хотели бы внедрить в свою жизнь правильное питание. Регулярным фитнесом в 2025 году планирует заняться каждый четвертый опрошенный (26%). При этом женщин среди тех, кто хочет сделать фитнес частью повседневной рутины, на 4% больше, чем мужчин (29% против 25%).

Есть и другие полезные привычки, которые хотели бы выработать местные жители в новом году. Так, ещё 24% рассчитывают читать контент по саморазвитию (книги, обучающие курсы), столько же респондентов стремятся перестать откладывать важные дела на потом. Пятая часть респондентов (22%) ощущают потребность брать на себя новые проекты и задачи. Интересно, что более других в этом заинтересованы люди среднего возраста (45-54 лет), опережая молодежь. Ещё 20% считают важным отказаться от вредных привычек. Среди местных респондентов, давших такой ответ, мужчин было заметно больше, чем женщин (22% против 13%).

Ещё 17% собираются в 2025 году вести учёт доходов и расходов. Интересно, что больше всего такой интерес проявляет молодёжь 18-24 лет, меньше же всего заинтересованы в финансовом учёте, как ни странно, люди зрелого возраста 45-54 лет (21% против 11%). Другие 17% считают важным поддерживать дружеские отношения в наступившем году. Здесь мужчины хотят этого так же, как и женщины. При этом сохранять близкие связи с людьми больше других стремятся люди 55 лет и старше, меньше других – молодые люди до 34 лет (21% против 12%).

На вопрос какие привычки являются необходимыми для поддержания хорошего психологического здоровья в 2025 году, большинство жителей СЗФО и в том числе Мурманской области (61%) назвали регулярные разговоры с близкими и друзьями, на втором месте по значимости (57%) — хобби и увлечения, замыкает тройку лидеров (39%) — саморазвитие с помощью соответствующих книг и курсов. Здесь же: применение техник управления стрессом (23%), медитации (17%), волонтерство (13%), ведение дневника благодарности (4%).

Интересно, что для поддержания ментального здоровья хобби и увлечения больше всего выбирает молодёжь (71%), реже к такому выбору прибегают люди среднего возраста 35-44 лет (58%). Последние же чаще других предпочитают саморазвитие с помощью книг и курсов (41%). В то же время люди старшего возраста, от 55 лет и выше, больше других видят ценность в помощи другим и волонтёрских проектах (21%).

Для поддержания физического здоровья жители СЗФО и в том числе Мурманской области (88%) выбрали правильный режим сна и отдыха. Большинство (60%) также связывают физическое здоровье с активным образом жизни (прогулки, активные выходные). Более половины местных жителей (54%) считают необходимым для физического здоровья отказ от вредных привычек. Треть респондентов (33%) ответили, что поддерживать физическое здоровье помогут регулярные занятия фитнесом. Для четверти опрошенных сохранять физическое здоровье можно с помощью привычки пить достаточное количество жидкости.

Своё финансовое благополучие жители СЗФО и в том числе Мурманской области будут поддерживать различными способами. Составление и соблюдение бюджета близко для 63% местных жителей. Больше других к этому склонна молодёжь, в половом разрезе женщины прибегают к этому на 4% чаще мужчин (67% против 63%). На втором месте по популярности – развитие финансовой грамотности, что считают важным 62% респондентов. Чаще всего этот способ также выбирают именно молодые люди, меньше всего это интересует людей старшего возраста (76% против 50%). Около половины опрошенных (46%) также делятся, что для финансовой стабильности нужно контролировать долги и кредиты. Еще 42% обеспечивают свою материальную состоятельность регулярными накоплениями и инвестициями. Ближе всего такой способ молодым людям 25-34 лет, в разрезе пола мужчины выбирают такой способ на 4% чаще женщин (49% против 45%).

Что касается профкатегорий, то здоровый сон самый актуальный вопрос для представителей розничной торговли (48% опрошенных работают именно в этой сфере), на втором месте — наука и образование (46%), на третьем — представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (45%). Правильное питание на первом месте у юристов (50%), представителей медицинской и фармацевтической отрасли (49%), а также управленцев и ведущих тренингов (48%). Регулярные занятия фитнесом больше всего любят представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (37%). На втором месте — административный персонал (31%). Третье место (30%) разделили между собой представители науки и образования, сегмента HoReCa, сферы закупок, безопасности, а также рекламы маркетинга и PR.