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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 14:00

Стало известно, какие профессии наиболее и наименее популярны у жителей Мурманской области в 2025 году

Аналитики hh.ru выяснили, какие специальности в 2025 году получили больше всего откликов от соискателей Мурманской области, а также какие профессии наименее интересны жителям региона.

Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются местные жители, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия менеджера по маркетингу – на вакансии с этой специальностью с начала года откликнулось порядка 20 тысяч мурманских соискателей. На втором месте профессия продавца-консультанта или кассира – она набрала сразу 13 тысяч откликов от кандидатов, на третьем – профессия менеджера по продажам (около 12 тысяч откликов).

Также в рейтинг попали и рабочие специальности, например, профессия водителя в этом году набрала 9 тысяч откликов от жителей Мурманской области. На вакансии курьера откликнулось более 6 тысяч, профессия упаковщика собрала 6 тысяч откликов от местных безработных.

Топ-15 профессий, на которые соискатели Мурманской области откликаются чаще всего в 2025 году:

Профессия

Число откликов

Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог

19,8 тыс.

Продавец-консультант, продавец-кассир

13,2 тыс.

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

11,8 тыс.

Водитель

8,9 тыс.

Администратор

7,8 тыс.

Курьер

6,3 тыс.

Упаковщик, комплектовщик

6 тыс.

Разнорабочий

5,9 тыс.

Бухгалтер

5,7 тыс.

Кладовщик

4,5 тыс.

Делопроизводитель, архивариус

4,2 тыс.

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

3,9 тыс.

Менеджер по закупкам

3,5 тыс.

Уборщица, уборщик

3 тыс.

Оператор call-центра, специалист контактного центра

2,7 тыс.

 

Также стал известен анти-рейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярными профессиями оказались специальность парикмахера, ветеринара и режиссёра – в каждой из них откликнулся всего 1 человек. Также самыми непопулярными профессиями в Мурманской области стали профессия агронома (лишь 2 отклика), архитектора (2 отклика), казначея (6), полицейского (9), а также швеи (10). 

Топ-15 профессий, на которые местные жители откликаются реже всего в 2025 году:

Профессия

Число откликов

Технический писатель

16

Руководитель отдела персонала

13

Бизнес-тренер

11

Швея, портной, закройщик

10

Косметолог

9

Полицейский

9

Комплаенс-менеджер

6

Казначей

6

Директор по информационным технологиям (CIO)

2

Архитектор

2

Агроном

2

Арт-директор, креативный директор

2

Режиссер, сценарист

1

Ветеринарный врач

1

Парикмахер

1

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