Стало известно, какие профессии наиболее и наименее популярны у жителей Мурманской области в 2025 году

Аналитики hh.ru выяснили, какие специальности в 2025 году получили больше всего откликов от соискателей Мурманской области, а также какие профессии наименее интересны жителям региона.

Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются местные жители, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия менеджера по маркетингу – на вакансии с этой специальностью с начала года откликнулось порядка 20 тысяч мурманских соискателей. На втором месте профессия продавца-консультанта или кассира – она набрала сразу 13 тысяч откликов от кандидатов, на третьем – профессия менеджера по продажам (около 12 тысяч откликов).

Также в рейтинг попали и рабочие специальности, например, профессия водителя в этом году набрала 9 тысяч откликов от жителей Мурманской области. На вакансии курьера откликнулось более 6 тысяч, профессия упаковщика собрала 6 тысяч откликов от местных безработных.

Топ-15 профессий, на которые соискатели Мурманской области откликаются чаще всего в 2025 году:

Профессия Число откликов Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 19,8 тыс. Продавец-консультант, продавец-кассир 13,2 тыс. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 11,8 тыс. Водитель 8,9 тыс. Администратор 7,8 тыс. Курьер 6,3 тыс. Упаковщик, комплектовщик 6 тыс. Разнорабочий 5,9 тыс. Бухгалтер 5,7 тыс. Кладовщик 4,5 тыс. Делопроизводитель, архивариус 4,2 тыс. Секретарь, помощник руководителя, ассистент 3,9 тыс. Менеджер по закупкам 3,5 тыс. Уборщица, уборщик 3 тыс. Оператор call-центра, специалист контактного центра 2,7 тыс.

Также стал известен анти-рейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярными профессиями оказались специальность парикмахера, ветеринара и режиссёра – в каждой из них откликнулся всего 1 человек. Также самыми непопулярными профессиями в Мурманской области стали профессия агронома (лишь 2 отклика), архитектора (2 отклика), казначея (6), полицейского (9), а также швеи (10).

Топ-15 профессий, на которые местные жители откликаются реже всего в 2025 году: