Стало известно, какие профессии наиболее и наименее популярны у жителей Мурманской области в 2025 году
Аналитики hh.ru выяснили, какие специальности в 2025 году получили больше всего откликов от соискателей Мурманской области, а также какие профессии наименее интересны жителям региона.
Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются местные жители, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия менеджера по маркетингу – на вакансии с этой специальностью с начала года откликнулось порядка 20 тысяч мурманских соискателей. На втором месте профессия продавца-консультанта или кассира – она набрала сразу 13 тысяч откликов от кандидатов, на третьем – профессия менеджера по продажам (около 12 тысяч откликов).
Также в рейтинг попали и рабочие специальности, например, профессия водителя в этом году набрала 9 тысяч откликов от жителей Мурманской области. На вакансии курьера откликнулось более 6 тысяч, профессия упаковщика собрала 6 тысяч откликов от местных безработных.
Топ-15 профессий, на которые соискатели Мурманской области откликаются чаще всего в 2025 году:
|
Профессия
|
Число откликов
|
Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог
|
19,8 тыс.
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
13,2 тыс.
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
11,8 тыс.
|
Водитель
|
8,9 тыс.
|
Администратор
|
7,8 тыс.
|
Курьер
|
6,3 тыс.
|
Упаковщик, комплектовщик
|
6 тыс.
|
Разнорабочий
|
5,9 тыс.
|
Бухгалтер
|
5,7 тыс.
|
Кладовщик
|
4,5 тыс.
|
Делопроизводитель, архивариус
|
4,2 тыс.
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
3,9 тыс.
|
Менеджер по закупкам
|
3,5 тыс.
|
Уборщица, уборщик
|
3 тыс.
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
2,7 тыс.
Также стал известен анти-рейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярными профессиями оказались специальность парикмахера, ветеринара и режиссёра – в каждой из них откликнулся всего 1 человек. Также самыми непопулярными профессиями в Мурманской области стали профессия агронома (лишь 2 отклика), архитектора (2 отклика), казначея (6), полицейского (9), а также швеи (10).
Топ-15 профессий, на которые местные жители откликаются реже всего в 2025 году:
|
Профессия
|
Число откликов
|
Технический писатель
|
16
|
Руководитель отдела персонала
|
13
|
Бизнес-тренер
|
11
|
Швея, портной, закройщик
|
10
|
Косметолог
|
9
|
Полицейский
|
9
|
Комплаенс-менеджер
|
6
|
Казначей
|
6
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
2
|
Архитектор
|
2
|
Агроном
|
2
|
Арт-директор, креативный директор
|
2
|
Режиссер, сценарист
|
1
|
Ветеринарный врач
|
1
|
Парикмахер
|
1