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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 12:00

Стало известно, каких работников всё лето искали мурманские работодатели

Аналитики hh.ru подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели.

В топ самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Мурманской области, которых искали почти все местные работодатели этим летом, вошли самые разные профессии. На первом месте оказались продавцы и кассиры – на них приходится 8% резюме, появившихся этим летом в северном регионе. При этом мурманским продавцам по итогам этого лета готовы платить более 57 тысяч рублей.

По сравнению с началом года, зарплата продавцов и кассиров в Мурманской области выросла на 3 тысячи рублей, при этом не являясь одной из самых высоких в регионе и уступая среднему уровню зарплаты местного жителя (69 тысяч рублей).

Также в Мурманской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли водители, менеджеры в сфере продаж и разнорабочие. Интересно, что доход последних достиг уровня в 85 тысяч рублей, что на 6 тысяч рублей больше, чем ещё в начале года. Самую высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Мурманской области сейчас могут получать сварщики (161 тысяча рублей). Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться машинисты (137 тысяч рублей), которые заняли 14 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также администраторы (96 тысяч рублей), занявшие 10 место по ценности своей профессии этим летом в Мурманской области.

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Мурманской области по итогам лета 2024 года, по данным hh.ru:

Место

 в рейтинге

Профессия

Доля вакансий

от общего

числа

Средняя

Предлагаемая

зарплата

1

Продавец-консультант,

продавец-кассир

8%

57 000 ₽

2

Водитель

8%

115 200 ₽

3

Менеджер по продажам,

менеджер по работе

с клиентами

7%

74 300 ₽

4

Разнорабочий

4%

85 500 ₽

5

Врач

3%

90 500 ₽

6

Бухгалтер

3%

65 000 ₽

7

Повар, пекарь, кондитер

3%

69 500 ₽

8

Оператор call-центра,

специалист контактного

центра

3%

53 500 ₽

9

Сварщик

2%

160 900 ₽

10

Администратор магазина, администратор

торгового зала

2%

95 700 ₽

11

Уборщица, уборщик

2%

44 300 ₽

12

Администратор

2%

52 000 ₽

13

Электромонтажник

2%

82 400 ₽

14

Машинист

2%

136 900 ₽

15

Сервисный инженер,

инженер-механик

2%

90 500 ₽

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