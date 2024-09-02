Стало известно, каких работников всё лето искали мурманские работодатели

Аналитики hh.ru подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели.

В топ самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Мурманской области, которых искали почти все местные работодатели этим летом, вошли самые разные профессии. На первом месте оказались продавцы и кассиры – на них приходится 8% резюме, появившихся этим летом в северном регионе. При этом мурманским продавцам по итогам этого лета готовы платить более 57 тысяч рублей.

По сравнению с началом года, зарплата продавцов и кассиров в Мурманской области выросла на 3 тысячи рублей, при этом не являясь одной из самых высоких в регионе и уступая среднему уровню зарплаты местного жителя (69 тысяч рублей).

Также в Мурманской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли водители, менеджеры в сфере продаж и разнорабочие. Интересно, что доход последних достиг уровня в 85 тысяч рублей, что на 6 тысяч рублей больше, чем ещё в начале года. Самую высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Мурманской области сейчас могут получать сварщики (161 тысяча рублей). Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться машинисты (137 тысяч рублей), которые заняли 14 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также администраторы (96 тысяч рублей), занявшие 10 место по ценности своей профессии этим летом в Мурманской области.

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Мурманской области по итогам лета 2024 года, по данным hh.ru: