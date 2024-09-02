Стало известно, каких работников всё лето искали мурманские работодатели
Аналитики hh.ru подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели.
В топ самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Мурманской области, которых искали почти все местные работодатели этим летом, вошли самые разные профессии. На первом месте оказались продавцы и кассиры – на них приходится 8% резюме, появившихся этим летом в северном регионе. При этом мурманским продавцам по итогам этого лета готовы платить более 57 тысяч рублей.
По сравнению с началом года, зарплата продавцов и кассиров в Мурманской области выросла на 3 тысячи рублей, при этом не являясь одной из самых высоких в регионе и уступая среднему уровню зарплаты местного жителя (69 тысяч рублей).
Также в Мурманской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли водители, менеджеры в сфере продаж и разнорабочие. Интересно, что доход последних достиг уровня в 85 тысяч рублей, что на 6 тысяч рублей больше, чем ещё в начале года. Самую высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Мурманской области сейчас могут получать сварщики (161 тысяча рублей). Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться машинисты (137 тысяч рублей), которые заняли 14 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также администраторы (96 тысяч рублей), занявшие 10 место по ценности своей профессии этим летом в Мурманской области.
Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Мурманской области по итогам лета 2024 года, по данным hh.ru:
|
Место
в рейтинге
|
Профессия
|
Доля вакансий
от общего
числа
|
Средняя
Предлагаемая
зарплата
|
1
|
Продавец-консультант,
продавец-кассир
|
8%
|
57 000 ₽
|
2
|
Водитель
|
8%
|
115 200 ₽
|
3
|
Менеджер по продажам,
менеджер по работе
с клиентами
|
7%
|
74 300 ₽
|
4
|
Разнорабочий
|
4%
|
85 500 ₽
|
5
|
Врач
|
3%
|
90 500 ₽
|
6
|
Бухгалтер
|
3%
|
65 000 ₽
|
7
|
Повар, пекарь, кондитер
|
3%
|
69 500 ₽
|
8
|
Оператор call-центра,
специалист контактного
центра
|
3%
|
53 500 ₽
|
9
|
Сварщик
|
2%
|
160 900 ₽
|
10
|
Администратор магазина, администратор
торгового зала
|
2%
|
95 700 ₽
|
11
|
Уборщица, уборщик
|
2%
|
44 300 ₽
|
12
|
Администратор
|
2%
|
52 000 ₽
|
13
|
Электромонтажник
|
2%
|
82 400 ₽
|
14
|
Машинист
|
2%
|
136 900 ₽
|
15
|
Сервисный инженер,
инженер-механик
|
2%
|
90 500 ₽