Стало известно, каких специалистов ищут работодатели Мурманской области в преддверии осени

На первое место в Мурманской области по приросту новых вакансий в преддверии осени вышла сфера науки и образования – здесь местные работодатели разместили на 90% больше вакансий, чем это было годом ранее. На втором месте по потребности в новых кадрах – консалтинговая сфера, в этой сфере компаниям потребовалось на 71% больше новых работников. На третьем – обслуживающий персонал (+33% новых рабочих мест).

Аналитики hh.ru подвели итоги спроса на работников за последний месяц и выяснили, кого стали чаще искать местные работодатели.

На первое место в Мурманской области по приросту новых вакансий в преддверии осени вышла сфера науки и образования – здесь местные работодатели разместили на 90% больше вакансий, чем это было годом ранее. На втором месте по потребности в новых кадрах – консалтинговая сфера, в этой сфере компаниям потребовалось на 71% больше новых работников. На третьем – обслуживающий персонал (+33% новых рабочих мест).

Также повышенный спрос на кадры демонстрируют компании, ищущие административные кадры и ИТ-работников (+25% новых рабочих мест на каждую сферу), не отстает в спросе на персонал и мурманский сектор туризма и общепита – здесь работодатели нарастили объём предложений о работе на 24%.

Есть также и падение спроса: в преддверии осени местные компании стали реже искать работников индустрии спорта и красоты (-15% вакансий), упал спрос на юристов (-21%) и охранников (-52%).

Повышенная потребность в новых работниках продолжает менять облик рынка труда Мурманской области.

Свежее исследование hh.ru показывает, что местные работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков или опыта в профессии. Так, за последние 30 дней местные работодатели искали более 1,8 тысячи работников без опыта. Более того, за год выросла и предлагаемая зарплата для соискателей без опыта: с 49,2 тысячи до 60,4 тысячи рублей (+11,2 тысячи рублей за год).

«Как правило, работодатели не готовы отказываться от перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков или компетенций, или они развиты в малой степени. Так, 59% российских компаний, прошедших опрос hh.ru, принимают таких кандидатов на работу и закрепляют за ними наставников. 51% предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их на практике», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).