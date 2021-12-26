Стало известно, кого из музыкантов жители СЗФО хотят увидеть на новогоднем корпоративе

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, каких современных российских музыкальных исполнителей жители СЗФО хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе.

На первом месте с серьёзным отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» - его выбрали 23% опрошенных. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга (30%), Саратовской области (28%), а также Ярославской области, Москвы и Алтайского края (по 26%).

В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

Среди музыкантов лидирует группа «Би-2» - видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 14% опрошенных по стране и в том числе среди жителей СЗФО. В топ также вошли: группы «Руки вверх» и «Little Big». Интересно, что у жителей Петербурга на третьем месте вместо группы «Little Big» стоит группа «Мумий Тролль» (подробней на диаграмме).

Наименьшей популярностью пользуются у жителей СЗФО Николай Басков, Ольга Бузова и Тимати – видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы лишь по 1% опрошенных.

Интересно, что 3% опрошенных хотели бы праздновать Новый год с коллегами под национальную музыку и местных исполнителей, такие респонденты чаще всего встречались среди представителей искусства и медиа (6%).