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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 12:00

Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний месяц на местный рынок труда в поиске работы и построения карьеры вышли более 17 тысяч местных жителей. Это на 27% больше, чем, например, в конце 2023 года. Лидером по активности и числу новых резюме за последний месяц оказался рабочий персонал разного профиля и опыта, рабочие разместили 19%, или более 3 тысяч новых резюме.

Анализ рынка труда Мурманской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024-й, так и начали 2025 год.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний месяц на местный рынок труда в поиске работы и построения карьеры вышли более 17 тысяч местных жителей. Это на 27% больше, чем, например, в конце 2023 года. Лидером по активности и числу новых резюме за последний месяц оказался рабочий персонал разного профиля и опыта, рабочие разместили 19%, или более 3 тысяч новых резюме. На втором месте по желанию найти новую работу за последние недели оказались обслуживающие кадры (16%, или более 2,7 тысячи резюме). И, наконец, на третьем месте по активности поиска работы – строители и агенты по недвижимости. Соискатели из этой сферы разместили 15%, или более 2,5 тысячи новых резюме.

«В целом в Мурманской области за последний месяц падение числа резюме произошло только в сфере розничной торговли. Во всех остальных сферах соискатели постоянно искали новую работу или подработку. Такая активность уникальна для местных жителей, которые раньше чаще уходили на зимние каникулы и мало интересовались построением карьеры. Возможно, подобная ситуация вызвана не только обилием вариантов работы от местных компаний, но и готовностью работодателей предлагать доход выше, чем получают на текущем месте работники, а проще говоря «хантить» ценные кадры высокой зарплатой. Продолжится ли подобная практика в 2025 году большой вопрос», – отмечает Юлия Сахарова,  директор hh.ru по СЗФО.

Как изменилась карьера мурманских работников за последний год?

Аналитики hh.ru по итогам большого опроса, проведенного в конце 2024 года, выяснили, что лишь 8% трудоустроенных местных жителей в 2024 году получили повышение на работе. А вот более половины опрошенных в регионе (59%), наоборот, заявили hh.ru, что в 2024 году остались на прежней должности. При этом в 2024 году продвижение по карьерной лестнице оказалось более частым явлением, чем два года назад. Для сравнения: в 2022-ом таковых было 6%. Кроме того, в прошлом году 5% работников столкнулись с переименованием своей должности, а 6% – с понижением. Остальные опрошенных затруднились ответить.

Интересно, что у мужчин и женщин продвижение по карьерной лестнице происходило практически в аналогичном темпе – о росте в должности сообщили 13% и 12% респондентов соответственно. В разрезе возрастных групп чаще всего повышением могут похвастать сотрудники 25-34 лет – 17%, а также в возрасте 18-24 лет – 16%. При этом понижение должности больше всего наблюдалось у работников старшего поколения (55+) – 8% (наглядно на диаграмме).

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