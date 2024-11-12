Стало известно, кто нужен мурманскому бизнесу в преддверии зимы и новогодних праздников

К концу года более востребованными стали массажисты и косметологи, мастера ногтевого сервиса, фитнес-тренеры и другие специалисты индустрии спорта и красоты (+21%). Кроме того, чаще стали искать и приглашать на работу специалистов по рекламе и PR, маркетологов (+21% новых вакансий).

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и выяснили, каких специалисты особенно востребованы у местных работодателей в преддверии зимы. В список самых востребованных, кроме программистов и юристов, также вошли врачи и фармацевты, косметологи и мастера ногтевого сервиса, маркетологи, продавцы и кассиры.

Аналитика рынка труда показывает, что за месяц бизнес Мурманской области разместил на hh.ru более 6 тысяч вакансий, что на 2% больше. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 300 новых вакансий с возможностью инклюзии в регионе за месяц, что на 22% больше прошлогодних показателей. Число новых рабочих мест для мурманских школьников выросло в 2 раза год к году.

Лидерами по спросу у компаний Мурманской области за последние 30 дней стали ИТ-специалисты (+29% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). На фоне начала зимы и как следствие повышения заболеваемости в регионе на 24% вырос спрос на врачей, медперсонал, фармацевтов. Также востребованными остаются работники сферы юр. услуг: юристы, юрисконсульты (+24% новых рабочих мест).

К концу года более востребованными стали массажисты и косметологи, мастера ногтевого сервиса, фитнес-тренеры и другие специалисты индустрии спорта и красоты (+21%). Кроме того, чаще стали искать и приглашать на работу специалистов по рекламе и PR, маркетологов (+21% новых вакансий). Выросла потребность работодателей и в администраторах, офис-менеджерах, менеджерах АХО (+19%). В преддверии новогодних каникул на 15% вырос спрос на работников розницы, включая продавцов, кассиров и мерчендайзеров (наглядно на диаграмме).