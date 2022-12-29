Стало известно, кто украсил самую народную ёлочку Кировска
В Кировске в Театральном дворике около Дворца культуры сегодня украсили ёлку необычными игрушками. Их сделали участники городского конкурса «Наряжаем ёлку вместе».
После этого в администрации Кировска состоялось награждение победителей и призёров прекрасного конкурса. Администрация благодарит всех творческих кировчан за активное участие и за фантастические наряды для самой народной ёлочки Кировска!
«Благодарим всех участников за яркие игрушки, которые сегодня украсили ёлочку в театральном дворике, где в новогоднюю ночь состоится праздничное мероприятие. Участники конкурса, которые не стали победителями, но хотят получить диплом, могут написать об этом в личные сообщения сообщества «Твой Кировск», - сообщает vk.com/tvoy_kirovsk.
Победителями стали:
номинация «Самая сказочная игрушка»
1 место - Анастасия Иванова, Яна Зозуля, Марина Пономаренко, АНО ДО «Детский развивающий центр «Ай, да, Я»;
2 место - Матвей Онькин, Мария Онькина;
номинация «Самая оригинальная игрушка»
1 место - семья Харитоновых;
2 место - Анастасия Горностаева;
3 место - Вероника Балахонова;
номинация «Лучшая семейная игрушка»
1 место - семья Симоновых;
2 место - семья Канарских;
3 место - семья Очиных;
номинация «Символ года»
1 место - детский сад №5, младшая группа «Почемучки»;
2 место - детский сад №4;
2 место - Артём Романюк, Наталья Косык;
3 место - семья Филатовых.
За активное участие в конкурсе «Наряжаем ёлку вместе» награждается и Анна Бадина.
Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267810%2Fwall-148376343_60849