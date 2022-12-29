Стало известно, кто украсил самую народную ёлочку Кировска

В Кировске в Театральном дворике около Дворца культуры сегодня украсили ёлку необычными игрушками. Их сделали участники городского конкурса «Наряжаем ёлку вместе».

В Кировске в Театральном дворике около Дворца культуры сегодня украсили ёлку необычными игрушками. Их сделали участники городского конкурса «Наряжаем ёлку вместе».

После этого в администрации Кировска состоялось награждение победителей и призёров прекрасного конкурса. Администрация благодарит всех творческих кировчан за активное участие и за фантастические наряды для самой народной ёлочки Кировска!

«Благодарим всех участников за яркие игрушки, которые сегодня украсили ёлочку в театральном дворике, где в новогоднюю ночь состоится праздничное мероприятие. Участники конкурса, которые не стали победителями, но хотят получить диплом, могут написать об этом в личные сообщения сообщества «Твой Кировск», - сообщает vk.com/tvoy_kirovsk.

Победителями стали:

номинация «Самая сказочная игрушка»

1 место - Анастасия Иванова, Яна Зозуля, Марина Пономаренко, АНО ДО «Детский развивающий центр «Ай, да, Я»;

2 место - Матвей Онькин, Мария Онькина;

номинация «Самая оригинальная игрушка»

1 место - семья Харитоновых;

2 место - Анастасия Горностаева;

3 место - Вероника Балахонова;

номинация «Лучшая семейная игрушка»

1 место - семья Симоновых;

2 место - семья Канарских;

3 место - семья Очиных;

номинация «Символ года»

1 место - детский сад №5, младшая группа «Почемучки»;

2 место - детский сад №4;

2 место - Артём Романюк, Наталья Косык;

3 место - семья Филатовых.

За активное участие в конкурсе «Наряжаем ёлку вместе» награждается и Анна Бадина.

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267810%2Fwall-148376343_60849