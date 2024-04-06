Стало известно, на каких авто ездят люди разных профессий в регионах СЗФО

Служба исследований hh.ru провела исследование и выяснила, как представители разных профессий выбирают автомобили, какое средство передвижение могут себе позволить, а также насколько авто – это показатель статуса человека.

Машина – это статус и маркер должности?

Так, согласно опросу, 50% работников в регионах СЗФО согласны, что автомобиль может быть индикатором социального статуса и показателем того, на какой должности человек. Больше всего эту мысль разделяют юристы (67%), а также работники транспортной сферы (сразу 63%) и каждый второй топ-менеджер (59%). С другой стороны, не поддерживают идею, что машина демонстрирует статус и должность работника 40% респондентов, и чаще всего это работники из строительной сферы (58%), а также финансисты (49%). Остальные затруднились ответить.

Профессия определяет выбор авто?

Оказалось, что порядка 40% опрошенных жителей СЗФО верят, что профессия человека определяет его предпочтения в автомобилях. Не верят в такое другие 60% опрошенных. Для справки: респонденты из других регионов РФ чаще склонны думать, что профессия определяет выбор средства передвижения: так считают сразу 51%, не верят в такое 49% россиян.

Более того, только 6% опрошенных местных респондентов полностью уверены, что их профессиональных статус влияет на выбор какое авто покупать и водить. Частично уверены в том, что их профессия влияет на данное решение ещё 34%.

А вот 60% или больше половины опрошенных против такого мнения и уверены, что профессия никак не сказывается на том, какую машину водит человек.

Интересно, что при этом финансовый достаток может всё-таки повлиять на смену автомобиля у людей. Так, 22% честно признались, что сразу сменят машину, если у них изменится доход. Ещё 5% готовы поменять машину, если того потребуют профессиональные задачи, например, если вырастит объём поездок по работе. 4% готовы обновить машину, если получат серьезное повышение на работе. А вот 69% заявили, что если и будут менять машину, то скорее всего не потому, что у них случились изменения в работе.

Профессия и марка авто

Исследование показывает, что все-таки у представителей разных профессий есть марки авто, которые они выбирают чаще других. Так, оказалось, что айтишники чаще всего выбирают «Subaru» (47% респондентов), «Volvo» (36%) и «Geely» (33%), а финансисты ездят на «Haval» (20%), «Kia» (13%) и «Porsche» (10%).

Электромобилями больше других интересуются работники сферы продаж (52%), руководство среднего и высшего уровня (44%), кстати ИТ-специалисты интересуются электромобилями тоже (43%).