Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам

Аналитики дейтинг-приложения «Twinby» и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, которое показало, какие профессии и регионы склонны к проявлению эмоций онлайн, где «сердечки» ставят только по особым поводам.

По результатам опроса, лишь 25% жителей СЗФО регулярно ставят лайки в соцсетях. Это ниже, чем в регионах, которые лидируют по частоте лайков (например, в Иркутской области — 38%, в Ростовской и Самарской по 36%). Большинство опрошенных в СЗФО (59%) делают это время от времени, если публикация действительно зацепила. Ещё 20% признались, что почти не выражают эмоции через лайки — один из самых низких показателей в стране.

Для сравнения, в Иркутской области 38% жителей лайкают постоянно, а в Самарской и Ростовской — по 36%.

Кто чаще делится «сердечками»

По всей стране наибольшую активность в соцсетях проявляют: представители сферы образования и науки — 49% из них ставят лайки каждый день, маркетологи и пиарщики — 30%, сотрудники розничной торговли — 29%.

На другом конце спектра — те, кто работает в строительстве (49% почти не лайкают) и в сфере безопасности (37%).

Что касается восприятия, то жители СЗФО уверены: чаще всего лайки ставят именно маркетологи — так считают 70% опрошенных. Также в тройке — представители искусства и массмедиа (30%) и туризма (28%).

А вот получить лайк от юриста или специалиста по безопасности — задача непростая. В регионе 38% респондентов считают, что эти профессии ставят «сердечки» крайне редко.

«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В «жёстких» отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Что значит лайк для жителя СЗФО

Для большинства респондентов из СЗФО лайк — это не просто жест, а вполне определённый сигнал: 54% используют его, чтобы отметить действительно интересный или ценный контент, 16% — как форму поддержки и одобрения, 16% ставят «сердечки» из вежливости, 11% делают это автоматически, без особого значения.

Также жители региона отличаются внимательностью к ответной реакции: 71% заглядывают в список тех, кто лайкнул их пост, 4% делают это регулярно, и только 25% вообще не следят за этим.

Что стоит за лайками?

По словам специалистов, исследование также показало, что число лайков — это не столько про интерес к контенту, сколько про эмоциональную включённость в социальное взаимодействие.

«Те, кто активно реагируют, как правило, обладают более высокой степенью эмпатии, склонны к экстраверсии и социальному одобрению. Те же, кто редко взаимодействует, могут иметь выраженные черты интроверсии, недоверия или стремления к автономии. Иногда избегание лайков связано с перфекционистскими установками («если лайкать — то только идеальное»), а иногда — со страхом быть замеченным в проявлении симпатии», — заключает главный психолог сервиса «Twinby» Лариса Каравайцева.