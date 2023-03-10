Стало известно, по каким причинам соискателям отказывают в трудоустройстве в 2023 году

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили, какие самые распространенные причины отказов работодателей в принятии на работу соискателей по итогам собеседований. Также стали известны причины, почему соискатели могут отказать потенциальному работодателю. В рамках исследования были проанализированы данные 2,7 млн причин отказов, которые рекрутеры компаний самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в течение 2022 года и в начале 2023 года.

В 2022 году чаще всего работодатели отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (41% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов относится к категории «Другое» (23%) – рекрутер предпочёл не указывать конкретную причину либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

Почти каждое десятое (9%) успешное прохождение собеседования и потенциальное трудоустройство оканчивалось гостингом со стороны соискателя (прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин). Интересно, что доля отказов по причине несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии составила всего 3,5%, хотя в 2021 году она была лидирующей.

Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам – из-за пола, возраста, национальности – составили 7%, при этом самой распространенной из них стал возраст (5%). Также по 7% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий работы (график, месторасположение работодателя) и утрате соискателем интереса к компании или вакансии после собеседования.

В редких случаях (по 1%) отказы в трудоустройстве происходили из-за непрохождения проверкой служб безопасности, несоответствия личностных качеств кандидата корпоративной культуре. Также в течение 2022 года было зафиксировано 2,5 тысячи отказов по причине отсутствия антиковидной вакцины и почти 200 случаев невыхода на работу, потому что кандидата мобилизовали.

Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Россия:

Причина Доля Квалификация, навыки 40,7% Другое 22,3% Гостинг 9,0% Условия работы (график, место, занятость) 7,4% Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия 7,2% Возраст 5,3% Зарплата 3,2% Контрофер 1,9% Национальность 0,9% Кандидат не понравился заказчику/руководителю 0,7% Несоответствие личностных качеств кандидата корпоративной культуре 0,5% Проверка СБ 0,4% Пол 0,4% Антиваксер 0,1% Мобилизован 0,01%

«Распределение причин отказов в трудоустройстве по итогам 2022 года вызывает определенный оптимизм – мы видим, что почти в каждом втором случае оно не случается после объективной оценки квалификации и навыков кандидата, а очевидно дискриминационные причины возникают всё реже. Также позитивным моментом является гармонизация зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей, это говорит о том, что стороны всё чаще адекватно оценивают рыночные условия оплаты труда», – отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Функционал облачной CRM Talantix позволяет рекрутерам отслеживать и комментировать с любым режимом видимости весь путь кандидата – от отклика до выхода на работу. Указание причины отказа кандидату – важный параметр не только для формирования кадрового резерва, но и ценный ресурс для анализа всей воронки найма компании

Регулярная аналитика причин отказов выгружается в Talantix в пару кликов, позволяет и HR-подразделению, и бизнес-заказчикам в компании-работодателе своевременно определять «слабые места» в рекрутинге, видеть и регулировать баланс между действительно профессионально обоснованными отказами и теми, которые основаны на стереотипах того или иного участника процесса найма в компании. Рекрутеры, заинтересованные в качественном анализе своей работы, почти в 100% случаев при работе с кандидатом в Talantix, указывают реальную причину отказа.

В начале 2023 года сохраняется то же распределение причин отказов кандидатов, что и в течение 2022 года. Однако заметен рост доли несостоявшихся трудоустройств по причине гостинга – доля выросла на 1 п.п.