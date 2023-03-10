Прокуратура Мурманской области отмечает увеличение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в регионе и снижение раскрываемости преступленийПраздничный май ещё впереди!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 13:00

Стало известно, по каким причинам соискателям отказывают в трудоустройстве в 2023 году

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили, какие самые распространенные причины отказов работодателей в принятии на работу соискателей по итогам собеседований. Также стали известны причины, почему соискатели могут отказать потенциальному работодателю. В рамках исследования были проанализированы данные 2,7 млн причин отказов, которые рекрутеры компаний самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в течение 2022 года и в начале 2023 года.

В 2022 году чаще всего работодатели отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (41% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов относится к категории «Другое» (23%) – рекрутер предпочёл не указывать конкретную причину либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

Почти каждое десятое (9%) успешное прохождение собеседования и потенциальное трудоустройство оканчивалось гостингом со стороны соискателя (прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин). Интересно, что доля отказов по причине несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии составила всего 3,5%, хотя в 2021 году она была лидирующей.

Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам – из-за пола, возраста, национальности – составили 7%, при этом самой распространенной из них стал возраст (5%). Также по 7% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий работы (график, месторасположение работодателя) и утрате соискателем интереса к компании или вакансии после собеседования.

В редких случаях (по 1%) отказы в трудоустройстве происходили из-за непрохождения проверкой служб безопасности, несоответствия личностных качеств кандидата корпоративной культуре. Также в течение 2022 года было зафиксировано 2,5 тысячи отказов по причине отсутствия антиковидной вакцины и почти 200 случаев невыхода на работу, потому что кандидата мобилизовали.

Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Россия:

Причина

Доля

Квалификация, навыки

40,7%

Другое

22,3%

Гостинг

9,0%

Условия работы (график, место, занятость)

7,4%

Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия

7,2%

Возраст

5,3%

Зарплата

3,2%

Контрофер

1,9%

Национальность

0,9%

Кандидат не понравился заказчику/руководителю

0,7%

Несоответствие личностных качеств кандидата корпоративной культуре

0,5%

Проверка СБ

0,4%

Пол

0,4%

Антиваксер

0,1%

Мобилизован

0,01%

 

«Распределение причин отказов в трудоустройстве по итогам 2022 года вызывает определенный оптимизм – мы видим, что почти в каждом втором случае оно не случается после объективной оценки квалификации и навыков кандидата, а очевидно дискриминационные причины возникают всё реже. Также позитивным моментом является гармонизация зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей, это говорит о том, что стороны всё чаще адекватно оценивают рыночные условия оплаты труда», – отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Функционал облачной CRM Talantix позволяет рекрутерам отслеживать и комментировать с любым режимом видимости весь путь кандидата – от отклика до выхода на работу. Указание причины отказа кандидату – важный параметр не только для формирования кадрового резерва, но и ценный ресурс для анализа всей воронки найма компании

Регулярная аналитика причин отказов выгружается в Talantix в пару кликов, позволяет и HR-подразделению, и бизнес-заказчикам в компании-работодателе своевременно определять «слабые места» в рекрутинге, видеть и регулировать баланс между действительно профессионально обоснованными отказами и теми, которые основаны на стереотипах того или иного участника процесса найма в компании. Рекрутеры, заинтересованные в качественном анализе своей работы, почти в 100% случаев при работе с кандидатом в Talantix, указывают реальную причину отказа.

В начале 2023 года сохраняется то же распределение причин отказов кандидатов, что и в течение 2022 года. Однако заметен рост доли несостоявшихся трудоустройств по причине гостинга – доля выросла на 1 п.п.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Байкальская переправа». Документальный фильм (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Наукограды». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на картофель и репчатый лук пошли вниз, а на молоко - выросли-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, рубль сдаёт позиции под давлением преобладающего негатива на мировых рынках-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика