Стало известно сколько можно заработать за час и день в Мурманской области

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Мурманской области за час и за один день работы.

Согласно статистике hh.ru, медианная зарплата, которую сейчас предлагают жителям региона, в городе достигла 79 тысяч рублей в месяц. За год их потенциальный средний месячный доход вырос на 10 тысяч рублей.

В свою очередь, жители региона за год нарастили зарплатные «аппетиты». Сейчас соискатели хотят зарабатывать около 70 тысяч рублей в месяц, что на 6 тысяч больше, чем год назад.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг вакансий с наибольшим заработком за час в Мурманской области. Лидером рейтинга стала вакансия репетитора по математике, которому готовы платить от 800 ₽ за час «на руки». Высокую ставку также предлагают производителю работ — от 750 до 800 ₽ за час «на руки». Кроме того, в рейтинг высокого дохода за час вошли вакансии для других профессий:

·слесарь-судоремонтник, от 700 ₽ за час, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123462419;

·электромонтажник судовой, от 700 ₽ за час, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123462576;

·водитель трала, от 650 ₽ за час, «на руки»: https://hh.ru/vacancy/123729876.

Кроме того, эксперты hh.ru собрали рейтинг вакансий с самым высоким доходом в Мурманской области за день работы: