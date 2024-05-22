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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 12:00

Стало известно, сколько зарабатывают полярники

21 мая – День полярника. Это день удивительных и отважных мужчин и женщин, посвятивших свою судьбу исследованиям на северном и южном полюсах Земли. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала рынок труда в арктических регионах России и подготовила топ самых востребованных профессий на полярной земле, а также выяснила, сколько могут заработать полярники.

21 мая – День полярника. Это день удивительных и отважных мужчин и женщин, посвятивших свою судьбу исследованиям на северном и южном полюсах Земли. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала рынок труда в арктических регионах России и подготовила топ самых востребованных профессий на полярной земле, а также выяснила, сколько могут заработать полярники.

Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично, площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживают 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей.

Спрос и кадровый голод

По данным hh.ru, наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны* сейчас зафиксировано в Коми – 5 человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности, потому что спрос на персонал ярко выражен и трудоустройство может идти быстрее и проще из-за большого выбора новых рабочих мест.  Так, за последнее время компании из перечисленных выше регионов разместили почти 170 тыс. новых вакансий. Это превышает прошлогодний спрос на 46% (наглядно на диаграмме 1).

Востребованные профессии

В рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике попали преимущественно так называемые «синие» воротнички, то есть представители рабочих профессий. Возглавляет рейтинг профессия водителя – на эту профессию приходится почти 13 тыс. новых вакансий с начала года в Арктике. На втором месте по спросу у работодателей – профессия продавца\кассира, на третьем – менеджеры по продажам. Также в пятёрку лидеров входят профессии машиниста и оператора колл-центра. Таким образом, компаниям, нанимающим сотрудников для работы в Арктических зонах, нужны в большинстве своём как представители массовых профессий (кассиры, работники колл-центров, администраторы магазинов), так и специализированные работники (машинисты, инженеры, слесари, сварщики и др.) (наглядно на диаграмме 2).

Наибольшая доля вакансий для тех, кто хочет стать полярником, приходится на работодателей из отрасли розничной торговли (каждая восьмая вакансия в регионах арктической зоны). На втором месте по спросу на работников находятся компании из сферы строительства – 9% или почти каждая десятая вакансия, на третьем месте – компании из сферы транспорта, а также работодатели из добывающей отрасли (наглядно на диаграмме 3).

В каких регионах полярники могут заработать больше всего

В рейтинг актуальных профессий для полярников, где предлагают одни из самых высоких зарплат на данный момент входят:

  1. Водитель вездехода, от 174 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/90449634,  Лабытнанги;
  2. Врач-терапевт участковый поликлиники для взрослых, от 100 000 ₽ до вычета налогов, г. https://spb.hh.ru/vacancy/98814302, Полярный, Мурманская обл.;
  3. Инженер ПТО, до 130 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94966843, Туруханский район, Красноярский край
  4. Матрос в бригаде кораблей охраны водного района, от 80 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97472413, Мурманская обл.;
  5. Водитель-курьер, до 140 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97880688, Мурманская обл.;
  6. Врач-психиатр детский, от 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98237609, Оленегорск;
  7. Третий помощник капитана, от 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97875103, Архангельск;
  8. Руководитель группы, от 400 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/96280975, Салехард;
  9. Второй пилот вертолета Ми-8, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99132398, Новый Уренгой

10. Супервайзер промышленной безопасности, до 360 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/92408909, Салехард.

При этом в разрезе регионов, отнесенных к арктической зоне есть и другие примеры высоких зарплат. Например, компании в Якутии в силу специфики региона и большого сосредоточения крупных и активно развивающихся промышленных объектов предлагают одну из самых высоких зарплат для геологов (185000 рублей), а также механикам (185000) и машинистам (180000 рублей) (наглядно на диаграмме 4).

А вот работодатели из Красноярского края готовы платить одни из самых высоких зарплат системным аналитикам (до 300 000 рублей). Но при это не «отстают» по доходу рабочие профессии. Так, машинисты и геодезисты могут заработать в северных регионах Красноярского края более160000 рублей (наглядно на диаграмме 5).

В ЯНАО компании предлагают достаточно серьёзный доход водителям (более 180000 рублей) и сварщикам (180000 рублей). При этом зарплата машиниста такая же, как и в Красноярском крае (около 160000 рублей) (наглядно на диаграмме 6).

Интересно, что в Коми компании предлагают сейчас одну из самых высоких зарплат геодезистам (180000 рублей), также в цене сварщики (154000 рублей), а вот машинисты по уровню дохода на третьем месте (150000 рублей), что очень хорошо для местного уровня, но все равно ниже, чем в других северных регионах (наглядно на диаграмме 7).

В Архангельской области серьёзный заработок (почти 180000 рублей) предлагают водителям, что в целом соответствует предложениям в ЯНАО. На второе место по доходу в регионе вышли токари (157000 рублей), на третьем – сварщики (136000 рублей) (наглядно на диаграмме 8).

Интересно, что по уровню зарплаты работодатели Карелии обгоняют соседей по федеральному округу и предлагают доход более 188000 рублей. Также доход выше рынка для местного уровня карельские компании предлагают для сварщиков и машинистов (наглядно на диаграмме 9).

«Чем более высок спрос на тех или иных работников, тем активней компании готовы повышать доход как в вакансиях, так и для текущих сотрудников. В данном случае бизнес пока что находится на так называемом «зарплатном крючке», что хорошо для соискателей, но достаточно сложно для работодателей. Между тем, у соискателей за последние годы тоже изменились запросы и требования. В последние три года мы видим глубокую трансформацию рынка труда и, как следствие, отношения к работе, мотивации и карьере в целом. Равнозначными становятся вертикальные и горизонтальные карьерные траектории. На выбор компании-работодателя все меньше влияют зарплаты - достойный уровень предлагают все больше работодателей, и при прочих равных все больше значение имеет гуманное отношение к человеку-работнику, забота со стороны компании и комфортные условия труда, польза обществу. Растет понимание важности постоянного расширения набора навыков и переобучения. В связи с этим компаниям, приглашающим на работу на северные территории, нужно меняться также, как и всем остальным, делать акцент на человекоцентричность, ведь просто высокой зарплатой уже не удивить», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

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