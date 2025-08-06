Стало известно, соискателей из каких регионов компании Мурманской области приглашают на работу чаще всего

Аналитики hh.ru подвели итоги первого полугодия и выяснили, соискателей из каких городов, регионов и профессиональных сфер работодатели Мурманской области чаще всего приглашают на свои вакансии.

Анализ почти 130 тысяч приглашений, которые работодатели Мурманской области направили с начала 2025 года, показывает: местные компании в первую очередь отдают предпочтение соискателям из своего региона. Так, львиная доля приглашений — более 110 тысяч, или 85% от общего объёма, была отправлена жителям Мурманской области.

На втором месте по популярности у местных работодателей соискатели из Санкт-Петербурга: им было направлено 2,4 тысячи приглашений, что составляет 1,9% от общего количества. Замыкают тройку жители Москвы, получившие 1,7 тысячи предложений (1,3%).

10 регионов-лидеров по числу приглашений на работу от работодателей Мурманской области (2025)

Регион Доля приглашений на работу от всего объёма в 2025 году Мурманская область 85,2% Санкт-Петербург 1,9% Москва 1,3% Краснодарский край 0,9% Республика Башкортостан 0,7% Республика Татарстан 0,4% Ростовская область 0,3% Красноярский край 0,3% Челябинская область 0,3% Московская область 0,3% Другие регионы 8,3%

Чаще всего работодатели Мурманской области ищут за пределами региона специалистов по маркетингу и PR — 86% приглашений в этой категории направлены иногородним кандидатам. Также активно приглашаются соискатели из других городов в сферах IT (81%) и закупок (55%). Реже всего мурманские компании обращаются к иногородним кандидатам при поиске продавцов и кассиров, тренеров, парикмахеров, административного персонала, а также юристов.

Интересно, что и сами специалисты по маркетингу и PR из Мурманской области чаще других получают предложения от компаний из других регионов — таких оказалось 90%. Подобная динамика может свидетельствовать, с одной стороны, о высокой востребованности маркетологов и пиарщиков, а с другой — о повышенной избирательности работодателей и высокой конкуренции среди специалистов этой сферы в целом по стране.