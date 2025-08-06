Стало известно, соискателей из каких регионов компании Мурманской области приглашают на работу чаще всего
Аналитики hh.ru подвели итоги первого полугодия и выяснили, соискателей из каких городов, регионов и профессиональных сфер работодатели Мурманской области чаще всего приглашают на свои вакансии.
Анализ почти 130 тысяч приглашений, которые работодатели Мурманской области направили с начала 2025 года, показывает: местные компании в первую очередь отдают предпочтение соискателям из своего региона. Так, львиная доля приглашений — более 110 тысяч, или 85% от общего объёма, была отправлена жителям Мурманской области.
На втором месте по популярности у местных работодателей соискатели из Санкт-Петербурга: им было направлено 2,4 тысячи приглашений, что составляет 1,9% от общего количества. Замыкают тройку жители Москвы, получившие 1,7 тысячи предложений (1,3%).
10 регионов-лидеров по числу приглашений на работу от работодателей Мурманской области (2025)
|
Регион
|
Доля приглашений на работу от всего объёма в 2025 году
|
Мурманская область
|
85,2%
|
Санкт-Петербург
|
1,9%
|
Москва
|
1,3%
|
Краснодарский край
|
0,9%
|
Республика Башкортостан
|
0,7%
|
Республика Татарстан
|
0,4%
|
Ростовская область
|
0,3%
|
Красноярский край
|
0,3%
|
Челябинская область
|
0,3%
|
Московская область
|
0,3%
|
Другие регионы
|
8,3%
Чаще всего работодатели Мурманской области ищут за пределами региона специалистов по маркетингу и PR — 86% приглашений в этой категории направлены иногородним кандидатам. Также активно приглашаются соискатели из других городов в сферах IT (81%) и закупок (55%). Реже всего мурманские компании обращаются к иногородним кандидатам при поиске продавцов и кассиров, тренеров, парикмахеров, административного персонала, а также юристов.
Интересно, что и сами специалисты по маркетингу и PR из Мурманской области чаще других получают предложения от компаний из других регионов — таких оказалось 90%. Подобная динамика может свидетельствовать, с одной стороны, о высокой востребованности маркетологов и пиарщиков, а с другой — о повышенной избирательности работодателей и высокой конкуренции среди специалистов этой сферы в целом по стране.