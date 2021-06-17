Стало возможным при прибрежном рыболовстве проводить первичную обработку выловленных водных биоресурсов непосредственно на судах - Татьяна Кусайко

15 июня Государственная Дума в третьем чтении приняла изменения в статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства.

Татьяна Кусайко пояснила, что закон устанавливает виды первичной обработки улова, допустимые на судах рыболовного флота при осуществлении прибрежного рыболовства.

Как рассказала сенатор, до настоящего времени в рамках прибрежного рыболовства допускалось транспортировать, хранить и выгружать улов морепродуктов в свежем, живом и охлажденном виде.

«При этом у рыбаков, отсутствовала возможность проводить первичную переработку улова на борту судна, осваивающего прибрежную квоту, так как это не было предусмотрено законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Некоторые компании отказывались от прибрежного лова из-за невозможности сохранения сырья в нужной кондиции, что приводило к неполной загрузке береговых предприятий сырьем, потере рабочих мест и налогов. Такая ситуация может негативно влиять на социально-экономическое развитие прибрежных регионов Арктики, таких как Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ», - сообщила Татьяна Кусайко.

Она напомнила, что комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса провёл совещание, посвященное проблемам совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

«По итогам обсуждения, в целях решения существующей проблемы, в ноябре 2020 года, мы с сенатором РФ Константином Долговым и коллегами из Совета Федерации и Госдумы внесли законопроект, разрешающий первичную переработку уловов водных биоресурсов на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства», - рассказала парламентарий.

Как подчеркнула сенатор, совершенствование норм, регулирующих прибрежное рыболовство, позволит обеспечить качество рыбы, доставляемой на берег в охлажденном виде.

«Цель изменений - увеличить загрузку наших рыбоперерабатывающих предприятий качественным сырьём для производства продукции высокой степени переработки и для реализации в торговых сетях для обеспечения населения регионов качественной и доступной рыбой», - заключила Татьяна Кусайко.

Сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Кусайко входит в группу разработчиков принятого закона о прибрежном рыболовстве, а на предварительном голосовании, которое недавно проводила партия «Единая Россия», она набрала более 46 тысяч голосов, что составляет 63,89% участников праймериз. Напомним, Татьяна Алексеевн стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.