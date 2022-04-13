Станцевали, победили и поблагодарили

Хореографическая группа «Детской театральной школы» г. Мурманска приняла участие в Международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания-2022» и дважды стала лауреатом I степени. Помощь в организации поездки оказало АО «Мурманский морской торговый порт».

Конкурс «Танцемания» считается одним из самых масштабных и значимых проектов в сфере сценического хореографического искусства. Его организуют Международная академия хореографии и Международный совет по танцу ЮНЕСКО. В 2022 году в нём приняли участие 1250 коллективов со всей России, а также из пяти стран ближнего и дальнего зарубежья – всего более двух тысяч танцоров.

Как рассказали представители школы, мурманчане стали лауреатами I степени за театральную шутку «Tribute to Diva» и лауреатами I степени за номер «Деревенская страда, или Страдания по страде». Кроме того, по решению международного профессионального жюри, нашим юным танцорам был вручён специальный приз за актёрское мастерство.

«Это было очень яркое и запоминающееся событие в жизни нашей школы! Дети и преподаватели благодарят работников Мурманского морского торгового порта за плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в реализации творческих замыслов!» - отметила заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по учебной и творческой работе Детской театральной школы Елена Крынжина.

АО «ММТП» неоднократно оказывало поддержку ДТШ в реализации образовательных и творческих проектов. В свою очередь, воспитанники и педагоги школы участвуют в совместных с ММТП социально значимых акциях, приглашают на свои постановки портовиков и ветеранов предприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?w=wall-149919532_2475&z=photo-149919532_457248597%2Fwall-149919532_2475