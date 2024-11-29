Станционная игра «Когда мы едины, мы непобедимы» выявила самых лучших

В Молодёжном центре гражданско-патриотического воспитания состоялась игра «Когда мы едины, мы непобедимы». В мероприятии приняли участие 8 команд из Мурманского индустриального колледжа, Кадетской школы города Мурманска, Мурманского кооперативного техникума и гимназии №7.

Станционная игра состояла из трёх этапов. Первый — интеллектуальный квиз «Мое достояние», в котором участники отвечали на вопросы, связанные с географией, историей и культурой различных этнических групп, проживающих на территории города Мурманска. Вторым этапом стала спортивно-туристическая полоса препятствий. Игровой день завершился командным соревнованием в формате «Лазертаг».

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам игры победителей наградили медалями, дипломами и памятными подарками: 1 место — команда ВПК «Кобальт» (Мурманский кооперативный техникум); 2 место — команда «Морские волки» (Кадетская школа города Мурманска); 3 место — команда ДВПК «Витязъ» (Гимназия №7).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28939&page=1