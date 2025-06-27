Станция Мурманск стала очередной остановкой агитационного поезда Министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Уникальный эшелон-музей начал свой путь с Киевского вокзала Москвы 19 апреля и завершит его 3 июля. Его маршрут пролег через 61 регион страны, за 75 дней поезд должен совершить 75 остановок в городах и поселках России.

В город-герой Мурманск состав прибыл утром 27 июня. Его краткая стоянка в городе стала настоящим праздником: на площади перед железнодорожным вокзалом были развернуты выставка военной техники и мобильный пункт приема на военную службу по контракту, а на перроне агитпоезд встречали представители власти региона и города, командования Северного флота, военнослужащие, юнармейцы, члены военно-патриотических объединений и клубов.

В ходе митинга на вокзале четверо заполярных волонтёров — Татьяна Вялая, Елена Шишкина, Алла Денисова и Юрий Жинко — были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».

Особым днём 27 июня стало для регионального отделения «Юнармии». В присутствии ветеранов СВО в ряды движения были торжественно приняты новые юнармейцы, а начальник эшелона генерал-майор Игорь Шведов вручил руководителю регионального штаба «Юнармии» Алмазу Биктимерову свидетельство о присвоении отделению имени Героя Российской Федерации старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего при исполнении воинского долга.

Затем для ребят и почетных гостей была проведена экскурсия по эшелону-музею. В его состав входит 8 тематических вагонов, посвященных истории Великой Отечественной войны, текущим реалиям специальной военной операции и современным родам войск Вооружённых Сил России. Немалую часть экспонатов составляют трофеи из зоны СВО — от шевронов ВСУ, стрелкового оружия и БПЛА до бронетехники, которая разместилась на отдельных платформах.

С 11 до 13 часов поезд был открыт для посещения мурманчанами. За время стоянки с экспозицией эшелона ознакомились более 5000 человек. Кроме экскурсий, в программу пребывания эшелона в Мурманске вошли молодежная дискуссионная площадка, телемост с родными для военнослужащих, находящихся на передовой, и концертная программа с участием артистов Центрального Дома Российской Армии и мурманских коллективов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30306&page=1