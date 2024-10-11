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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 19:30

Стандарт «Арктической медицины» призван повысить доступность и качество медицинской помощи

10 и 11 октября в Мурманске проходит II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины в Арктическом регионе». Программа посвящена актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, пульмонологии, аллергологии-иммунологии и оториноларингологии, хирургии, клинической лабораторной диагностики.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, наряду с ведущими экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Коми, Мурманской области свои научные труды представляют студенты Мурманского арктического университета под наставничеством практикующих врачей региональных медучреждений.

Основная цель конференции – это возможность практикующим врачам, преподавателям, студентам представить результаты своей практической и исследовательской работы, ознакомиться с современными научными достижениями в области медицины, подходами к оказанию медицинской помощи в Арктике.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области, отметил, что для повышения доступности и качества медицинской помощи северянам сейчас разрабатывается стандарт «Арктической медицины».

«Стандарт «Арктической медицины» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержан Президентом России. Это формирование иного подхода к лечению, системе здравоохранения всех арктических регионов России, в том числе направленного на увеличение продолжительности жизни, активного долголетия. Персонифицированный подход к пациентам, живущим в Арктической зоне с учётом климатических особенностей и территории проживания», – отметил Сергей Чуксеев.

Один из докладов посвящён ещё одному губернаторскому проекту – «Витаминизации», стартовавшему в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в январе этого года. В пунктах витаминизации организована возможность пройти экспресс-тестирование содержания уровня витамина D, и в случае определения его дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить.

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и общего состояния организма. Дефицит витамина D влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний.

По последним данным в проекте приняли участие более 46,7 тысячи жителей. У 82% выявлен низкий уровень содержания витамина D в организме. Бесплатно выдано более 42 тысяч упаковок витамина D.

Витаминизация позволяет выявить группы пациентов с выраженным дефицитом, которые будут дообследоваться и наблюдаться в поликлинике по месту жительства. Пройти обследование в рамках губернаторского проекта «Витаминизация» жители Мурманской области смогут до конца текущего года.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Спасибо! Очень интересно!
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