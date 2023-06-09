Старая песня: ненецкие депутаты предложили дать новые льготы малому бизнесу Крайнего Севера

Ненецкие депутаты предложили дать новые налоговые льготы малому и среднему бизнесу на Крайнем Севере. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс опубликован в электронной базе Госдумы.

Предлагается освободить северные компании, относящиеся к сегменту малого и среднего предпринимательства, от выплат страховых взносов с начисленных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников. Кроме того, от обложения страховыми взносами стоит освободить суммы, выплачиваемые в связи с дополнительными отпусками.

Как пишет www.pnp.ru, авторы инициативы подчеркивают, что ведение бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сопровождается суровыми климатическими условиями, сложной транспортной логистикой, неразвитой инфраструктурой, что ведёт к дополнительным издержкам.

«Суммы расходов на выплату районного коэффициента также относятся к расходам на оплату труда в полном размере и никак не компенсируются, — отмечается в пояснительно записке. - Бизнес на Севере неконкурентоспособен».

Такая налоговая нагрузка мешает развиваться малому бизнесу, указали депутаты Собрания Ненецкого автономного округа. В этой связи систему налогообложения в отношении малого и среднего бизнеса, работающего на Крайнем Севере, предлагается скорректировать.

Между тем, в правительстве данную инициативу не поддерживают. В кабмине пояснили, что предлагаемая мера может привести к сокращению размера пенсий работников, напрямую зависящего от суммы учтённых страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение.