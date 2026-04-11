Старейшая школа Полярного принимает поздравления с юбилеем!

По случаю 90-летия школы №1 в городе воинской славы Полярном состоялось праздничное мероприятие. Почётными гостями торжества стали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

- Сегодня праздник всех, кого объединила средняя школа – старейшее образовательное учреждение в ЗАТО Александровск. Это особенный день для выпускников, родителей, сегодняшних учеников и, конечно, педагогов, которые работали здесь в разные годы. Каждый оставил частичку себя в первой школе Полярного, которая с честью носит имя замечательного педагога Михаила Андреевича Погодина, – отметил в своём поздравлении Сергей Дубовой.

Присоединяясь к добрым словам, Владимир Мищенко подчеркнул:

- Для учеников школа всегда останется ярким и незабываемым миром, где особое место занимают учителя, умные и строгие, заботливые и неравнодушные. Многие из выпускников уже покинули город Полярный и наш северный регион, но уроки добра, справедливости и полученные здесь знания, уверен, стали важной основой для их дальнейших успехов, успешным стартом.

Парламентарии поблагодарили педагогов за терпение и ежедневный ответственный труд, учащимся пожелали гордиться своей «погодинской» школой, ценить каждую минуту, проведенную здесь, а также вручили награды Мурманской областной Думы.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, существенный вклад в развитие образования Почётной грамотой Мурманской областной Думы награждены воспитатели Лариса Куканова, Юлия Комиссарова и Ольга Куприянова, учителя начальных классов Елена Майоренко и Марина Мигулка, учитель математики Инесса Башмакова. Благодарственным письмом Мурманской областной Думы отмечена заместитель директора по административно - хозяйственной работе Евгения Семенова.

