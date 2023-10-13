Старейшему мурманскому судоремонтному заводу исполнилось 85 лет

По случаю юбилея 35-го завода в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие. В нём принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Поздравляя судоремонтников, спикер отметил, что у предприятия славная история, которая неразрывно связана с Северным флотом и Кольским краем:

— Завод пережил и взлеты, и падения, с честью выдержал все испытания на прочность и остался верен своей главной цели. Сегодня, как и в советские годы, 35-й СРЗ решает важнейшую задачу – обеспечение обороноспособности нашей страны. Он остаётся единственным на Кольском полуострове многопрофильным предприятием военного судоремонта, которое выполняет практически любые работы по восстановлению и обслуживанию кораблей.

Особые слова благодарности парламентарий адресовал ветеранам производства за самоотверженный труд и профессионализм, достойное продолжение дела многих поколений мурманских судоремонтников.

Сергей Дубовой пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего края и всей страны, вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28712/