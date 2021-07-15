Старейшему соединению подводных крейсеров стратегического назначения ВМФ России исполнилось 60 лет

15 июля исполняется 60 лет со дня образования 31-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота – первому соединению ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Военно-Морского Флота СССР. Оно было создано на Северном флота в 1961 году, первым его командиром стал капитан 1 ранга Анатолий Сорокин.

В состав соединения изначально были включены три первые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами проекта 658. В течение 1962 года их количество было увеличено до восьми.

В первые же годы существования экипажами кораблей соединения было поставлено большое количество рекордов подводного плавания: первый подлёдный переход с Северного на Тихоокеанский флот, первое погружение на предельную глубину 400 метров в Норвежском море, первый залп полным боекомплектом из 3-х баллистических ракет. В дальнейшем подводники-ракетоносцы выполнят залпы восемью и шестнадцатью баллистическими ракетами и даже впервые опробуют вывод спутника на орбиту.

23 февраля 1978 года за успехи в боевой подготовке, успешное освоение новой техники и оружия и в связи с 60-летием со дня образования Советской армии и Военно-морского флота дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

За 60 лет в соединении сменилось 23 командира, из которых адмиралы Николай Максимов и Александр Моисеев стали командующими Северным флотом. 7 офицеров были удостоены высшей государственной награды – звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время дивизией командует контр-адмирал Степан Кельбас. В состав соединения входят атомные подводные ракетные крейсеры проекта 667, оснащённые баллистическими ракетами «Синева» и проекта корабли 955 «Борей», «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», на вооружении которых стоит баллистические ракеты «Булава».

В мае 2018 года экипаж крейсера «Юрий Долгорукий» выполнил залп из 4-х ракет «Булава» из акватории Белого моря.

Сегодня корабли соединения являются основой морских стратегических ядерных сил России.

Юбилей дивизии подводники встречают в рабочей обстановке. Торжественные мероприятия по данному поводу они проведут совместно с празднованием Дня ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 25 июля два крейсера соединения примут участие в военно-морских парадах в честь Дня ВМФ. РПКСН «Новомосковск» будет стоять на Североморском рейде Кольского залива, а РПКСН «Князь Владимир» - на рейде Кронштадта.