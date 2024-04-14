Старейшей школе Мурманской области – 185 лет

В Коле прошло торжественное мероприятие, посвящённое знаменательной дате со дня образования Кольской средней общеобразовательной школы. С юбилеем коллектив учреждения, школьников и выпускников поздравила депутат регионального парламента Лариса Круглова.

Она отметила, что Кольская школа имеет богатейшую историю и традиции, пройдя большой путь от приходского училища до образовательного учреждения, которое считается одним из лучших в регионе:

- Выпускниками кольской школы стали тысячи молодых людей, среди которых немало золотых и серебряных медалистов. Считаю, что это закономерный результат усилий и добросовестного труда всего коллектива школы. Здесь работают учителя, которые щедро передают свои знания воспитанникам и делают все, чтобы школа стала для детей вторым домом. Они заслужили уважение и любовь своих учеников и их родителей.

Лариса Круглова выразила благодарность ветеранам педагогического труда за сохранение традиций и любовь к детям.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, существенный вклад в организацию и совершенствование образовательной деятельности парламентарий вручила награды Мурманской областной Думы директору учреждения Олесе Ярмолич и её заместителю по учебно-воспитательной работе Виталию Скотаренко.

В завершении Лариса Круглова пожелала всем педагогам и школьникам дальнейших успехов и неиссякаемой энергии, а школе – процветания и новых любознательных учеников.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29899/