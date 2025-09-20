Старейший город региона – Кола – встретил 460-летие

Торжественный вечер, посвящённый юбилею города, прошёл в Кольском районном центре культуры. К гостям праздника обратились губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Спикер Думы в своем поздравлении подчеркнул, что трудно переоценить значимость Колы в освоении и развитии Крайнего Севера:

- Город сыграл важную роль в становлении заполярного региона, являясь на протяжении веков торговым и военным центром. Каждая страница летописи Колы – это история многих поколений. Возможно, их любовь и преданность этой суровой земле придаёт городу особый магнетизм. И сегодня Кола – благоустроенный город, со своим неповторимым обликом, надежное плечо Мурманска. Уникальные природные богатства, потенциал и трудолюбие жителей, их желание видеть свой дом процветающим позволяют верить в самые смелые перспективы. Выражаю благодарность всем, кто хранит память и традиции Колы, кто ежедневным трудом вносит вклад в ее развитие.

Сергей Дубовой вручил награды регионального парламента представителям сфер образования, здравоохранения и бизнес-сообщества. Благодарственные письма областной Думы получили Виталий Кузьменко, Елена Гладченко, Татьяна Филиппова и Елена Дёминская.

Творческим подарком стали выступления танцевальных коллективов и артистов Мурманской области.

До начала торжества спикер областной Думы Сергей Дубовой вместе с главой региона Андреем Чибисом посетили грот с барельефом Феодорита Кольского на Поморской набережной. На берегу реки Туломы в этом году созданы деревянные террасы смотровой площадки. Здесь же оформлен стилизованный грот с барельефом преподобного Феодорита Кольского, крестителя и просветителя лопарей. Изображение высотой 1,5 метра отлито из бронзы в Смоленске. Автор барельефа – известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Обновленная набережная стала подарком горожанам и гостям города к юбилею Колы.

