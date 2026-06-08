Старейший музей Кольского Заполярья претендует на национальную премию «Russian Traveler Awards»

Мурманский областной краеведческий музей номинирован на престижную национальную туристическую премию «Russian Traveler Awards» в категории «Культурно-исторический объект/музей». В эту номинацию попадают объекты, которые имеют большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии: памятники, монументы, музеи и усадебные комплексы.

Жителей Кольского Заполярья приглашают поддержать родной музей. Для этого необходимо перейти на сайт по ссылке, найти учреждение в списке и отдать свой голос. Голосование продлится до 30 октября, а итоги будут подведены в ноябре 2026 года и опубликованы на сайте премии.

Напомним, в прошлом году глава региона Андрей Чибис открыл областной краеведческий музей после масштабной реконструкции. Старейший музей Кольского Заполярья не только сохранил свою историческую атмосферу, но и приобрёл современное мультимедийное оборудование. Модернизация здания проводилась в том числе в рамках народной программы «На Севере – жить!». Номинирование музея на премию «Russian Traveler Awards» особенно ценно в год 100-летия музейного дела Кольского Севера.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Russian Traveler Awards» – национальная туристическая премия издания «Russian Traveler». Она направлена на развитие и продвижение отечественного и международного туризма. Ежегодно на премию претендуют отели, курорты, экомаршруты, музеи и даже национальные блюда. Победители определяются как открытым голосованием, так и выбором экспертного жюри. В его составе – представители Министерства экономики и Государственной Думы России, тревел-эксперты, журналисты и блогеры. Все заявки проходят тщательную модерацию, но окончательный выбор – за читателями «Russian Traveler».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569061/#&gid=1&pid=1