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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 13:00

«Старость меня дома не застанет»: почти 20% россиян будут закрывать ипотеку в пенсионном возрасте

Доля заёмщиков с плановым погашением ипотеки в возрасте 70-75 лет в общем объёме выдач во втором полугодии 2025 года составила 19% против 17% в первом полугодии, следует из данных Банка России. Всего за год банки оформили 966 тысяч ипотечных кредитов, из которых 661 тысячи пришлась на вторую половину года.

Как отмечают «Известия», таким образом, около 178 тысяч заёмщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать её в возрасте, когда им будет за 70.

При этом в целом доля заемщиков, которые будут выплачивать жилищный кредит после 60 лет, ещё выше и сейчас составляет около 65% от общего объёма выдач. Это связано с тем, что в последние годы заёмщики активно оформляли ипотеку на 25-30 лет: в 2025 году на такие сроки пришлось более половины жилищных кредитов.

При этом средний срок ипотечных займов постепенно сокращается, отметила директор департамента ипотечного бизнеса «ПСБ» Марина Заботина. По её словам, на это повлияли снижение ставок по рыночным программам и увеличение доли базовой ипотеки в портфеле банка.

Основная причина длинных сроков - льготные ипотечные программы, отмечает директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич. При низкой ставке увеличение срока позволяет заметно уменьшить ежемесячный платёж, поэтому заёмщики не всегда стремятся закрыть такие кредиты досрочно.

Главный риск такой ситуации связан с возможным снижением доходов после выхода заёмщика на пенсию, отметили в пресс-службе ЦБ. При этом ежемесячный платёж по ипотеке останется прежним, что может осложнить обслуживание кредита.

Банки при этом устанавливают собственные ограничения по возрасту заёмщиков. В «ПСБ» и «Абсолют Банке» максимальный возраст заёмщика на дату окончания кредита не должен превышать 70 лет, а в банке «Новиком» - 65 лет.

Ограничивать выдачу ипотеки с максимальным сроком погашения в пожилом возрасте ЦБ не планирует, уточнили в пресс-службе регулятора. Основными факторами риска остаются низкие первоначальные взносы и высокая долговая нагрузка.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

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