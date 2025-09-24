На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
«Старость меня дома не застанет»: российские предприятия стали чаще нанимать школьников и пенсионеров

Дефицит кадров заставляет бизнес пересматривать подходы к найму представителей нестандартных возрастных групп - от первокурсников до людей серебряного возраста. В 2024 году 78% стажеров перешли в штат компаний, а готовность российских работодателей принимать на работу несовершеннолетних выросла с 4% до 12% за два года. Одновременно каждая вторая компания готова трудоустроить пенсионеров на общих основаниях, пишет «Российская газета».

«Сейчас на рынке труда уникальная ситуация: уровень безработицы самый низкий в современной истории. Демографическая ситуация ещё долго не выправится. А это значит, что работу найдут представители любых возрастов: как вчерашние выпускники без опыта, так и пенсионеры с солидным стажем», - говорят аналитики «SuperJob».

Численность молодёжи за последние 10 лет сокращается, а предпенсионеров и пенсионеров растёт и в совокупности составляет больше 20% от всей рабочей силы, напоминает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В этих условиях компании вынуждены искать резервы среди тех категорий работников, которые ранее считались периферийными.

Особенно заметен тренд раннего выхода молодёжи на рынок труда. По словам директора «Т-Образования» Варвары Смирновой, на стажировку теперь чаще выходят уже на первом курсе обучения, и даже есть примеры, когда школьники стажируются с 16 лет.

Параллельно растёт внимание к работникам пенсионного возраста. По наблюдениям «SuperJob», сегодня каждая вторая компания (49%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, ещё 31% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. Лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам выросла на 5% за год.

Сферы деятельности разных возрастных групп различаются. Согласно данным «SuperJob», для подростков это преимущественно вакансии продавцов и кассиров, специалистов клиентского сервиса и кол-центров, курьеров и сборщиков заказов, бариста и работников заведений общественного питания. Пенсионеры чаще трудоустраиваются разнорабочими, поварами и пекарями, машинистами спецтехники, горничными и уборщиками, производителями работ, санитарами. Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров, ИТР и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста - такие позиции, как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица, фасовщица.

 

Комментарии

