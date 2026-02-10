«Старость меня дома не застанет»: в Мурманской области продолжается реализация губернаторского проекта «Северное долголетие»

Направление «Культурная серебряная жизнь» губернаторского проекта «Северное долголетие» с прошлого года активно развивается в нашем регионе. Так, с июля 2025 года по январь 2026 года проведено около 1400 мероприятий, которые посетили более 32 500 северян старшего поколения.

В программе проекта: танцевальные вечера, творческие мастер-классы по традиционным ремеслам и современным арт-практикам, а также праздничные фестивали и развлекательные программы. Например, 10 февраля жителей Заполярного приглашают на мастер-класс по созданию брошки в Центре культуры, а 18 февраля мурманчан — на «Танцплощадку» во Дворце культуры имени Кирова.

Вся афиша мероприятий на февраль и март доступна в отдельной подборке на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561996/#&gid=1&pid=9