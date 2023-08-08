Старшеклассники «примерят» современные строительные профессии и заработают баллы ЕГЭ на Международном строительном чемпионате

Продолжается регистрация участников Школьной лиги III Международного строительного чемпионата – всероссийского соревнования по решению кейсов в сфере строительства среди учащихся 8–10 классов.

Школьная лига организована совместно Международным инженерным чемпионатом «CASE-IN» и Международным строительным чемпионатом, которые входят в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Школьная лига – это всероссийское командное соревнование среди школьников по решению кейсов в сфере строительства в номинациях «Технологии в строительстве», «Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов», «Строительство и окружающая среда» и «Организация строительного производства».

Цель соревнований – поддержать кадровую трансформацию строительной отрасли, популяризировать тему строительства в молодежной среде, повысить престиж строительных профессий, создать преференции для школьников при поступлении в профильные вузы, колледжи и техникумы и привлечь новые кадры в строительную отрасль.

Кейсы Школьной лиги посвящены проектированию городов будущего России и их отдельных частей в заданных территориях для создания комфортных условий для проживания людей. Старшеклассникам необходимо будет продемонстрировать критическое мышление, знание и умение применять технологии в строительстве, организовывать строительное производство, салютогенного дизайна, обучаться в процессе, способность учесть основные факторы устойчивого развития конкретных территорий: экономические, экологические, социальные.

Темой кейса станет строительство гражданских и/или промышленных объектов. В рамках соревнования учащиеся 8–10 классов в командах по два человека выберут одну из четырёх современных строительных профессий и разработают решение в соответствующей номинации: BIM-менеджер: технологии в строительстве; Архитектор и проектировщик «умной» инфраструктуры: эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов; Урбанист-эколог: строительство и окружающая среда; Прораб и специалист по организации строительства: организация строительного производства.

Свои решения старшеклассники представят в разных форматах на выбор: эссе, презентации, иллюстрации, макет объекта строительства, выполненный из подручных материалов или с помощью аддитивных технологий, программный код (в т.ч. мобильное приложение), устройство, робота, трёхмерную модель или объекты, созданные в компьютерных играх (Minecraft, The Sims, SimCity и т.п.).

Каждое решение школьники разработают для одного из 4 регионов России, расположенных в разных климатических зонах. Это Ямало-Ненецкий автономный округ в Арктике; Краснодарский край в субтропиках; Свердловская область, расположенная в умеренно-континентальной климатической зоне и Ленинградская область в атлантико-континентальной зоне.

Соревнования пройдут в несколько этапов.

С 24 апреля по 31 августа 2023 года проходит заочный отборочный этап, когда каждой команде необходимо зарегистрироваться направить свои решения экспертам на оценку.

По 12 сильнейших команд в каждом направлении выйдут в полуфинал, который пройдёт 14–15 сентября 2023 года. Полуфиналисты презентуют свои разработки экспертам в онлайн-формате и поборются за выход в финал.

Финал Школьной лиги Международного строительного чемпионата пройдет очно в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года. Финалистами станут по 6 сильнейших команд в каждом направлении, которые не только презентуют свои проекты, но и выполнят дополнительные задания.

Решения участников на каждом этапе оценят эксперты – специалисты отраслевых компаний и отраслевых университетов.

Победители Школьной лиги получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в российские вузы – партнеры Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», а также денежные призы от учредителей Международного строительного чемпионата: общий призовой фонд составляет 1 млн 200 тысяч рублей.

Помимо этого, сильнейших участников ждет возможность путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», а всем участникам вручат сертификаты об участии и поощрительные призы.

Регистрация на соревнования Школьной лиги открыта до 31 августа 2023 года на странице проекта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской областию

Фото: https://pro-wcc-school.ru/