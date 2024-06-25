Старшие и младшие дети: кто успешнее на рынке труда?

В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 родителей двух совершеннолетних детей из всех округов страны.

В семьях, имеющих двух детей, часто оба ребёнка одинаково успешны. 47% родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 60% семей оба ребёнка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учёбе.

В каждой второй семье дети закончили школу по-разному: 27% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 22% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребёнка (13% ответов свидетельствуют о превосходстве первенца, 9% — младшего ребенка).

Понятно, что разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И всё-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребёнка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.

Кому больше везёт с работой? 44% родителей заявили, что оба ребёнка устроились на примерно равных условиях, в каждой пятой семье успешными оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие.

Время проведения опроса: 1 апреля — 20 июня 2024 года.