Старший помощник капитана атомохода «50 лет Победы» Диана Киджи – призёр конкурса «Энергетика Лидеров 4.0»

8 сентября завершился финал отраслевого конкурса «Энергетика Лидеров 4.0», организованного АО «АтомЭнергоСбыт» (входит в контур управления Концерна «Росэнергоатом»). «Росатомфлот» в конкурсе представила старший помощник капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Диана Киджи.

Из 750 поступивших заявок было отобрано 60 полуфиналистов, приглашенных в Москву для очного представления своих проектов. В финал вышли 25 в четырёх лигах («Отраслевая», «Открытая», «Бизнес», «Исследовательская»). Проект старшего помощника капитана Дианы Киджи занял III место в «Отраслевой лиге».

«В рамках конкурса состоялось несколько отборочных туров: нужно было пройти тестирование на базовые знания проектной деятельности и корпоративной культуры в отрасли, подготовить презентацию. Я представила на конкурс проект по транспортировке и захоронению СО 2 силами предприятий Госкорпорации «Росатом». Идея родилась в результате обучения на программе «Master in Public Strategy» в Московской школе управления «Сколково». Надеюсь, что в результате призового места в конкурсе я смогу продолжить работу над проектом и реализовать его в отрасли», - рассказала Диана Киджи.

Речь идёт про улавливание, транспортировку и захоронение углерода. Улавливать углекислый газ можно на любом промышленном объекте – для этого существуют различные технологии, которые применяются в зависимости от ситуации. Пойманный CO 2 сжижается под давлением и по трубопроводу или в цистернах транспортируется к месту использования или захоронения.

При этом объёмы подземных хранилищ, подходящих для этого, на порядок превосходят объёмы парниковых выбросов. Ежегодно в атмосферу Земли попадает свыше 59 млрд тонн CO 2 -эквивалента, а в одной лишь России места под землей хватит на 1,2 трлн тонн.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», конкурс «Энергетика Лидеров 4.0» проводится на базе АО «АтомЭнергоСбыт» с 2016 года. Главная цель – поиск и развитие людей с лидерским потенциалом и предпринимательским духом, заявивших лучшие идеи и проекты для реализации.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/09/12/11465-starshiy-pomoshnik-kapitana-atomohoda-50-let-pobedy-diana-kidzhi--prizer-konkursa-energetika-liderov-40/