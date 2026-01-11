«Старт без финиша»: северяне задали ритм спортивной жизни в 2026 году

В Мурманске возле остановочного комплекса «Улица Юрия Гагарина» состоялся новогодний забег «Старт без финиша»: северяне задали ритм в 2026 году. Мероприятие собрало мурманчан разных возрастов, всех тех, кто решил начать год активно.

Как отмечает администрация города Мурманска, суть забега — не в скорости и не в соревновании за призовые места. «Старт без финиша» стал символическим началом нового жизненного этапа для каждого участника. Главное не время, не дистанция, а сам факт старта, который может стать точкой отсчёта для личных достижений в 2026 году.

В самом начале гости приняли участие в конкурсах, а затем хорошо размялись перед забегом.

Финиш марафона запланирован на декабрь 2026 года, где участники получат памятные призы и смогут поделиться своими достижениями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31682&page=1