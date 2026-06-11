Старт большого пути: МАУ приглашает абитуриентов на День открытых дверей

13 июня юные северяне и их родители смогут познакомиться со всеми направлениями, задать вопросы преподавателям и почувствовать себя частью студенческого сообщества. До начала приёма документов – неделя!

Программа:

13.00 – регистрация, интерактивные зоны, фотолокации;

14.00 – параллельные сессии: для родителей и абитуриентов (высшее образование) - всё о бюджете, целевом обучении, квотах и общежитиях (ауд. 417 В); о колледжах МАУ - как получить профессию быстро и с гарантией трудоустройства (ауд. 317 В);

15.00 – индивидуальные презентации институтов и факультетов.

Нужна предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/3Tjfa9

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328167%2Fedf9307b5a6700d239