Мурманская область. Арктика (16+)06.02.26 11:30
Старт года в минусе: грузооборот ММТП за январь на 41% оказался ниже, чем в 2025 году
По итогам января текущего года Мурманский морской торговый порт перевалил 485,6 тысячи тонн грузов, что на 41% меньше, чем годом ранее.
Как сообщает t.me/murport51/3198, в первом месяце нового года в торговом порту было обработано 6 крупнотоннажных судов, из них одно - Capesize и четыре - Panamax.
Навалочные грузы в январе составили 99,9% в общем объёме перевалки. Из них 97,3% — уголь на экспорт, 2,1% — импорт, 0,1% — генеральные грузы.
Надо отметить, что в конце января из-за аварии на ЛЭП «Россети» порт оказался в зоне аварийного отключения. Чтобы предотвратить возможные поломки оборудования и сократить нагрузку на энергосистему города, было принято решение о временной приостановке операций.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
