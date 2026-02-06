Старт года в минусе: грузооборот ММТП за январь на 41% оказался ниже, чем в 2025 году

По итогам января текущего года Мурманский морской торговый порт перевалил 485,6 тысячи тонн грузов, что на 41% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает t.me/murport51/3198, в первом месяце нового года в торговом порту было обработано 6 крупнотоннажных судов, из них одно - Capesize и четыре - Panamax.

Навалочные грузы в январе составили 99,9% в общем объёме перевалки. Из них 97,3% — уголь на экспорт, 2,1% — импорт, 0,1% — генеральные грузы.

Надо отметить, что в конце января из-за аварии на ЛЭП «Россети» порт оказался в зоне аварийного отключения. Чтобы предотвратить возможные поломки оборудования и сократить нагрузку на энергосистему города, было принято решение о временной приостановке операций.