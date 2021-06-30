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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 17:15

Старт национального проекта «Производительность труда» на предприятии «первой волны» в Мурманской области будет дан 8 июля

С 2021 года Мурманская область вступила в активную фазу реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

Первым предприятием, получившим статус участника нацпроекта на территории Мурманской области, стало ОАО «Оленегорский механический завод», которое уже полвека работает на рынке оказания услуг по ремонту и изготовлению запасных частей и нестандартного оборудования. На протяжении полугода эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) будут помогать предприятию внедрять технологии бережливого производства.

Официальный старт работе ФЦК будет дан 8 июля текущего года на площадке ОАО «ОМЗ» в Оленегорске. Адресная поддержка будет оказываться непосредственно на предприятии, где будут созданы индивидуальные решения по росту производительности труда.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта, эксперты ФЦК и регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) помогут предприятиям-участникам увидеть потери на производстве или рассчитать узкие места в технологическом процессе, которые сдерживают эффективность труда, проведут обучение сотрудников предприятия инструментам бережливого производства. В результате компания дальше сможет внедрять полученные знания самостоятельно.

Помимо мер адресной поддержки, предприятия – участники имеют возможность воспользоваться системными мерами по повышению производительности труда, такими как бесплатное обучение управленческого звена по программе повышения производительности «Лидеры производительности» Всероссийской академии внешней торговли, сотрудников предприятий-участников по программе «Акселератор экспортного роста» в Школе экспорта АО «Российский экспортный центр», получить льготный 1% целевой займ Фонда развития промышленности для реализации новых промышленных проектов и иными мерами.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участниками проекта могут стать предприятия Мурманской области с годовой выручкой от 400 млн рублей, входящие в состав базовых несырьевых отраслей экономики. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

По вопросам реализации мероприятий в рамках национального проекта «Производительность труда» в Мурманской области можно обратиться в министерство развития Арктики и экономики региона по телефонам: 8 (8152) 486-314, 486-495.

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