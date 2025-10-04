Старт нового сезона: «Литературный ринг» вновь собрал эрудитов в стенах центральной городской библиотеки Мончегорска

Участники интеллектуальных игр с энтузиазмом вернулись к любимому занятию, готовые к новым вызовам и честным поединкам.

В игровом сезоне 2025–2026 года принимают участие семь команд. Несмотря на то, что в зале едва хватило места для всех игроков (их более сорока), атмосфера мероприятия была по-домашнему тёплой: знакомые лица, искренние улыбки и неподдельный азарт в глазах участников.

Как сообщает Вера Павлова, заведующий сектором Центральной городской библиотеки Мончегорска, первая игра – «Вас помнящий всегда Сергей Есенин» - была посвящена 130-летию со дня рождения поэта. Несмотря на то, что творчество Сергея Есенина хорошо известно всем со школьной скамьи, участникам оказалось непросто вспомнить точные строки его стихотворений, названия произведений, имена современников. Нелегко было разобраться и во множестве литературных течений и направлений есенинской эпохи.

Интересные вопросы проверяли знания участников: какие произведения русской классики близкий друг Есенина Анатолий Мариенгоф относил к лучшим образцам детективной и бульварной литературы? как выглядит официальный логотип музея-усадьбы поэта в Константиново? какой вклад в сохранение памяти о поэте внёс Виталий Безруков, автор романа «Есенин»?

Традиционный раунд «Вопрос задаёт писатель» в этот раз основывался на двух совершенно разных книгах. Источник заданий составили: «Занимательное дождеведение» американской журналистки и эколога Синтии Барнетт и «Спутник партизана» — исторический справочник 1942 года.

Благодаря такому разнообразию, задания охватывали не только литературную тематику, но и биологию, историю. Участники узнали о редкой орхидее, опыляемой дождём, и о различных видах партизанских костров: ночном, звёздном, полинезийском и невидимом; узнали на сайтах каких библиотек можно полистать это уникальное издание 1942 года.

Результаты игры оказались очень близкими: команды показали практически равный уровень подготовки. Но это только начало — главные победы и рекорды ещё впереди: ведь по правилам «Литературного ринга» команда-победитель определяется по сумме баллов, набранных за весь игровой сезон.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532004/#&gid=1&pid=4