109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.25 16:00

Старт нового сезона: «Литературный ринг» вновь собрал эрудитов в стенах центральной городской библиотеки Мончегорска

Участники интеллектуальных игр с энтузиазмом вернулись к любимому занятию, готовые к новым вызовам и честным поединкам.

В игровом сезоне 2025–2026 года принимают участие семь команд. Несмотря на то, что в зале едва хватило места для всех игроков (их более сорока), атмосфера мероприятия была по-домашнему тёплой: знакомые лица, искренние улыбки и неподдельный азарт в глазах участников.

Как сообщает Вера Павлова, заведующий сектором Центральной городской библиотеки Мончегорска, первая игра – «Вас помнящий всегда Сергей Есенин» - была посвящена 130-летию со дня рождения поэта. Несмотря на то, что творчество Сергея Есенина хорошо известно всем со школьной скамьи, участникам оказалось непросто вспомнить точные строки его стихотворений, названия произведений, имена современников. Нелегко было разобраться и во множестве литературных течений и направлений есенинской эпохи.

Интересные вопросы проверяли знания участников: какие произведения русской классики близкий друг Есенина Анатолий Мариенгоф относил к лучшим образцам детективной и бульварной литературы? как выглядит официальный логотип музея-усадьбы поэта в Константиново? какой вклад в сохранение памяти о поэте внёс Виталий Безруков, автор романа «Есенин»?

Традиционный раунд «Вопрос задаёт писатель» в этот раз основывался на двух совершенно разных книгах. Источник заданий составили: «Занимательное дождеведение» американской журналистки и эколога Синтии Барнетт и «Спутник партизана» — исторический справочник 1942 года.

Благодаря такому разнообразию, задания охватывали не только литературную тематику, но и биологию, историю. Участники узнали о редкой орхидее, опыляемой дождём, и о различных видах партизанских костров: ночном, звёздном, полинезийском и невидимом; узнали на сайтах каких библиотек можно полистать это уникальное издание 1942 года.

Результаты игры оказались очень близкими: команды показали практически равный уровень подготовки. Но это только начало — главные победы и рекорды ещё впереди: ведь по правилам «Литературного ринга» команда-победитель определяется по сумме баллов, набранных за весь игровой сезон.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532004/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:45Сергей Бобунец и Смысловые ГаллюцинацииКонцерт «25 лет. Всё в порядке» '2014 (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».05:30«Водоворот чужих желаний». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»