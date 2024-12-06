Старт новому сезону Арт-катка в Апатитах дадут телеведущий Андрей Малахов и фигуристка Евгения Медведева

Арт-каток «Сияние» в Апатитах начнёт работу 14 декабря. Старт новому сезону даст основатель Центра современного искусства «Сияние» Андрей Малахов, а первый круг на льду совершит российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в сопровождении воспитанников спортивной школы «Юность» и ансамбля песни и танца «Забава».

Программа открытия стартует в 19.00, а в 19.40 гости смогут выйти на лёд Арт-катка и зарядиться хорошим настроением на всю зиму под сет московского ди-джея Кати Гусевой.

За творческое оформление в этом сезоне отвечает Александр Дашевский – художник, куратор, искусствовед и арт-журналист, который создает произведения на стыке живописи, скульптуры, графики и инсталляции. Центральной темой оформления Арт-катка является двойственность: каток как зимнее отражение бассейна, расположенного напротив. Основной образ – пловец-конькобежец, соединяющий воду и лед, тепло и холод, а сюжеты вдохновлены спортивными плакатами 60-80-х годов. Посещение катка будет бесплатным для всех гостей не только в день открытия, но и на протяжении всего периода работы площадки.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, кроме того, в этом сезоне жителей и гостей Апатитов ждёт обновленная программа специальных событий Центра современного искусства «Сияние». Каждую субботу предусмотрена анимационная программа с играми и конкурсами, по воскресеньям для маленьких северян и их родителей будут проводиться дискотеки на льду, а в будни по вечерам в пространстве можно будет послушать атмосферные музыкальные подборки. В течение сезона также запланированы семейные и молодежные программы от команды ЦСИ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/