Старт первой книжной экспедиции сегодня в Мурманске – ещё одно подтверждение звания самого читающего региона - Елена Дягилева

Вчера в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоялось пленарное заседание, посвящённое автопробегу «Дорога на маяк», который стартовал из Мурманска в рамках проекта «Читающий август». Участниками дискуссии о развитии книжной культуры, популяризации чтения и автомобильного туризма выступили заместитель губернатора Елена Дягилева, автор проекта, руководитель АНО по реализации культурно-просветительских и социальных инициатив «Со-творение» Денис Котов, журналист и путешественник Андрей Леонтьев, а также представители туристической, библиотечной и культурной сфер, участники уникальной книжной экспедиции.

«Книжный автопробег «Дорога на маяк» – часть большого проекта «Читающий август», который объединит всю страну, десятки городов и сотни мероприятий. Из Мурманска сегодня стартует первая экспедиция, уже 3 августа вслед за ней из Санкт-Петербурга отправится книжный поезд, чтобы также пересечь континент и стать частью масштабного фестиваля «Книжный маяк Владивосток», – отметил Денис Котов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, говоря о целях проекта «Читающий август», его автор подчеркнул, что основная задача книжников – библиотекарей, писателей, издателей и просто любителей чтения, принимающих участие в экспедициях – создать условия, при которых 80% россиян читали бы не менее 12 книг в год. Сейчас, по словам Дениса Котова, доминирует цифровое потребление контента, а книге россияне уделяют книге всего 10 минут в день.

В ходе мероприятия вице-губернатор Елена Дягилева поблагодарила команду Дениса Котова за выбор Мурманской области в качестве точки старта уникальной книжной экспедиции.

«Старт первой книжной экспедиции сегодня в Мурманске – ещё одно подтверждение звания самого читающего региона, которого Кольское Заполярье удостаивалось уже дважды. Кроме того, одна из целей автопробега – показать, что современные библиотеки далеки от стереотипов прошлого. Здесь больше нет пыльных стеллажей, неудобных и, главное, пустых залов. Планомерная работа по трансформации культурной среды Мурманской области, которая реализуется благодаря масштабным федеральным проектам и плана «На Севере – жить», не просто вернула читателей в библиотеки. Сегодня они – центры культурной жизни Мурманской области, точки притяжения и место отдыха для северян всех возрастов», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева также отметила, что у заполярных библиотек – большой туристический потенциал. В качестве примера она привела Межпоселенческую библиотеку Кольского района, ставшую 20-м учреждением в регионе, обновленным по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». В конце декабря прошлого года здесь был проведён капитальный ремонт, ранее – созданы Центр славянских культур и «СОПКИ», и теперь учреждение, основанное в 1921 году, является не только местом отдыха жителей города, но и частью туристических маршрутов.

«Ещё одной точкой роста являются масштабные события, которые проходят в разных точках Мурманской области. Так, фестиваль «Териберка» в этом году собрал рекордные 15 тысяч человек, одним из самых красочных мероприятий прошлого года стало «Беломорье». И наряду с привычными элементами программы, мы интегрируем в каждое крупное событие культурный код региона, приглашая мастеров и творческие коллективы Русского Севера, показывая ленты, снятые в нашем регионе, и знакомя с богатой историей Кольского Заполярья», – пояснила вице-губернатор.

Тему туристической привлекательности Мурманской области и потенциале учреждений сферы культуры продолжила начальник отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму Ирина Булыгина.

«На протяжении двух лет мы ведём большую совместную работу с библиотеками региона, организуя совместные мероприятия, в том числе краеведческий лекторий для турсообщества, занятия по подготовке к аттестации экскурсоводов и конкурс «Дневник путешествий» для юных читателей. В этом году учреждения начали разрабатывать и предлагать турбизнесу собственные услуги: литературные экскурсии, квесты и аудиогиды. В планах – создать краеведческие подкасты и литературные мастер-классы. 2024 год в Мурманской области объявлен Годом культурно-познавательного туризма, поэтому библиотеки обязательно займут важное место в списке туристских объектов региона», – отметила Ирина Булыгина.

В завершении дискуссии автор проекта «Читающий август» Денис Котов выступил с инициативой организовать фестиваль «Книжный маяк Мурманск», добавив к автомобильной и железнодорожной экспедиции морской вид транспорта. Экспедиция, которая на этот раз будет не стартовать, а финишировать в заполярной столице, по мнению руководителя АНО «Со-творение» может заинтересовать большое число российских писателей и путешественников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после пленарного заседания участники автопробега «Дорога на маяк» отправились в путь. Первой остановкой на их пути во Владивосток станет Медвежьегорск, а всего маршрут включает 31 город России. Вместе с путешественниками на Дальний Восток отправились произведения заполярных авторов и путеводители по Мурманской области. Среди книг, которые передали участникам автопробега сотрудники Мурманской областной научной библиотеки – «Мурманцы» Дмитрия Коржова, за которую в прошлом году автор получил Всероссийскую Арктическую литературную премию, и «С любовью к саамам» Ольги Кондрашкиной.

Наблюдать за книжной экспедицией и присоединяться к эфирам из городов, в которых книжники буду зажигать символические маяки, можно на официальном сайте фестиваля и в его официальной группе «ВКонтакте».