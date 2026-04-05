Мурманская область. Арктика (16+)05.04.26 15:00

Старт сезона Мурманской лиги КВН: яркое открытие и усиление конкуренции

В Мурманской области состоялся старт нового сезона Мурманской лиги КВН, который стал ярким и динамичным событием региональной молодёжной повестки. С первых минут игры команды задали высокий темп, продемонстрировав разнообразные форматы выступлений, актуальный юмор и нестандартные сценические решения.

Выступления участников отличались насыщенностью и энергией, а живая реакция зала — смех и аплодисменты — создала атмосферу настоящего праздника. Команды уверенно удерживали внимание зрителей, предлагая оригинальные интерпретации повседневных тем и актуальной повестки.

Дополнительную интригу фестивалю придало решение, принятое в ходе игры: по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибис квота на участие в 1/4 финала была расширена. В результате к основному составу участников присоединились ещё две команды, что усилило конкуренцию и повысило уровень борьбы за выход в следующий этап сезона.

«Хочу отдельно поблагодарить всех болельщиков — и тех, кто сегодня в зале, и тех, кто на трибунах. Спасибо за эту мощную, живую поддержку наших замечательных команд. Потому что команды с каждым годом действительно становятся ярче, сильнее, интереснее. И особенно важно — растёт количество команд с наших предприятий, с производств. Честно скажу, меня это очень зацепило. Когда и «ФосАгро», и Ковдорский ГОК в своих выступлениях показывают то большое дело, которое они делают, — это вызывает уважение. Да, кто-то работает через визуал, как команда «Шпроты», но это тоже важно. Это про гордость. Гордость за людей, которые в непростых условиях создают сильную экономику страны. И это действительно важно для всех нас», — отметил Андрей Чибис.

По итогам фестиваля в 1/4 финала сезона прошли команды: «Шпорты» (ФСИН), «Тёпленькая пошла» (Мурманск), «Соленья» (Апатиты, СЗФК), «Катастрофа» (Дальние Зеленцы), «Азбука Морзе» (Мурманск), «Регион 51» (Кировск, «ФосАгро»), инва-команда «И смех и грех» (Мурманск), «Сборная Кандалакши» (Кандалакша), «Арбуз» (Мурманский региональный колледж), «Союз городов», «Сборная медицинских работников» (Мурманск), «Арктический коллайдер» (Мурманский индустриальный колледж).

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, поддержка КВН остаётся важной частью комплексной работы по созданию условий для самореализации молодёжи Заполярья в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!», включающего более 40 инициатив — от грантов и образовательных программ до развития творческих и патриотических проектов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565175/#&gid=1&pid=41

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
