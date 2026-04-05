Старт сезона Мурманской лиги КВН: яркое открытие и усиление конкуренции

В Мурманской области состоялся старт нового сезона Мурманской лиги КВН, который стал ярким и динамичным событием региональной молодёжной повестки. С первых минут игры команды задали высокий темп, продемонстрировав разнообразные форматы выступлений, актуальный юмор и нестандартные сценические решения.

Выступления участников отличались насыщенностью и энергией, а живая реакция зала — смех и аплодисменты — создала атмосферу настоящего праздника. Команды уверенно удерживали внимание зрителей, предлагая оригинальные интерпретации повседневных тем и актуальной повестки.

Дополнительную интригу фестивалю придало решение, принятое в ходе игры: по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибис квота на участие в 1/4 финала была расширена. В результате к основному составу участников присоединились ещё две команды, что усилило конкуренцию и повысило уровень борьбы за выход в следующий этап сезона.

«Хочу отдельно поблагодарить всех болельщиков — и тех, кто сегодня в зале, и тех, кто на трибунах. Спасибо за эту мощную, живую поддержку наших замечательных команд. Потому что команды с каждым годом действительно становятся ярче, сильнее, интереснее. И особенно важно — растёт количество команд с наших предприятий, с производств. Честно скажу, меня это очень зацепило. Когда и «ФосАгро», и Ковдорский ГОК в своих выступлениях показывают то большое дело, которое они делают, — это вызывает уважение. Да, кто-то работает через визуал, как команда «Шпроты», но это тоже важно. Это про гордость. Гордость за людей, которые в непростых условиях создают сильную экономику страны. И это действительно важно для всех нас», — отметил Андрей Чибис.

По итогам фестиваля в 1/4 финала сезона прошли команды: «Шпорты» (ФСИН), «Тёпленькая пошла» (Мурманск), «Соленья» (Апатиты, СЗФК), «Катастрофа» (Дальние Зеленцы), «Азбука Морзе» (Мурманск), «Регион 51» (Кировск, «ФосАгро»), инва-команда «И смех и грех» (Мурманск), «Сборная Кандалакши» (Кандалакша), «Арбуз» (Мурманский региональный колледж), «Союз городов», «Сборная медицинских работников» (Мурманск), «Арктический коллайдер» (Мурманский индустриальный колледж).

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, поддержка КВН остаётся важной частью комплексной работы по созданию условий для самореализации молодёжи Заполярья в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!», включающего более 40 инициатив — от грантов и образовательных программ до развития творческих и патриотических проектов.

