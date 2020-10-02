Старт Всероссийской тренировки по ГО

2 октября, в преддверии празднования 88-й годовщины со дня образования Гражданской обороны РФ, во всех регионах страны состоится Всероссийская тренировка по гражданской обороне. В ней примут участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации МЧС России.

Тема тренировки: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области приняли участие в совещании под руководством заместителя Губернатора Мурманской области Юрия Сердечкина, где были определены задачи для выполнения на предстоящей тренировке.

Программа мероприятия включает оповещение и сбор руководящего состава сил гражданской обороны и органов местного самоуправления, организационные мероприятия по применению сил гражданской обороны для ликвидации крупномасштабных ЧС.

Цель проведения учебных мероприятий – совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению ГО, сбору и обмену информацией, а также отработка реальных действий при ликвидации чрезвычайной ситуации.