Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Фондом «Защитники Отечества»

Проект играет важную роль в сохранении памяти о героях и событиях специальной военной операции. Приём заявок уже начался и продлится до 30 июня. За годы своего существования конкурс объединил более 10 тысяч человек. Такой масштаб показывает, что в стране огромное количество талантливых людей.

Конкурс будет проводится по 10 номинациям: эссе и рассказы, посвященные событиям спецоперации и династиям военных, авторские стихотворения, песни, фотографии, рисунки и видеоролики о героях спецоперации. Конкурс «Памяти героев верны!» – это живая семейная хроника огромной страны. Участие в нём ветеранов и их семей символизирует связь поколений, преемственность и ответственность за наше общее будущее.

«Конкурс посвящён героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине. Наша общая задача – сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Стать участником конкурса и рассказать историю героя может любой желающий. Регистрация по ссылке: https://fzo.gov.ru/meropriyatiya/start-konkursa-tvorcheskih-rabot-pamyati-geroev-verny.html. В сентябре жюри оценит поступившие материалы, а в конце года состоится торжественная церемония награждения победителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562937/#&gid=1&pid=1