Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 16:00
Стартовал финал Чемпионата и Первенства города Мурманска по классическим шахматам
Соревнования проходят на базе Шахматного клуба областного центра. Принимают участие спортсмены в следующих группах: мужчины, женщины, юноши, девушки и те, кто уже имеет спортивный разряд.
Мурманчане будут бороться за места на пьедестале почёта в течение семи дней. Всего состоится девять туров.
Как сообщает администрация города Мурманска, победители и призёры игр в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26624&page=1
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Последние комментарии
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