Стартовал финал Чемпионата и Первенства города Мурманска по классическим шахматам

Соревнования проходят на базе Шахматного клуба областного центра. Принимают участие спортсмены в следующих группах: мужчины, женщины, юноши, девушки и те, кто уже имеет спортивный разряд.

Мурманчане будут бороться за места на пьедестале почёта в течение семи дней. Всего состоится девять туров.

Как сообщает администрация города Мурманска, победители и призёры игр в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26624&page=1