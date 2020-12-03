Стартовал IV Всероссийский правовой диктант

3 декабря стартовал IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. Центральной темой в этом году станет Конституция РФ с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала. Принять участие в тестировании можно с 3 по 12 декабря текущего года в онлайн-режиме на сайте юрдиктант.рф.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. В нём 40 вопросов, ответить на которые необходимо за час.

По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Организаторы мероприятия – Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).