Стартовал конкурс «20 лет СУЭК: было и стало»

Не секрет, что многие трудятся на предприятиях СУЭК, в том числе в Мурманском морском торговом порту, не один год. За это время окружающее нас рабочее пространство претерпело изменения: улучшились условия труда и жизни, производственные постройки и дороги, техника и оборудование, дома и парки. Наверняка, у многих, кто связал свою судьбу с нашими предприятиями, сохранились архивные фотографии и видеозаписи, которые помогли бы понять, как много было сделано за минувшие годы.

Именно поэтому в рамках празднования юбилея Сибирской угольной энергетической компании объявлен конкурс «20 лет СУЭК: было и стало». Участвовать в нем может любой сотрудник предприятия. Важно рассказать об изменениях, связанных с деятельностью СУЭК. Это могут быть воспоминания, интересные ролики или памятные фотографии.

Расскажите свою историю! Покажите то, что видели именно вы! Публикации с самыми яркими воспоминаниями появятся в юбилейном фотоальбоме, корпоративной газете, на сайте СУЭК и в соцсетях.

Работы следует направлять на электронные адреса: konkurs20@suek.ru, Office@portmurmansk.ru до 27 апреля 2021 года. В теме письма необходимо указать «было-стало». Положение о конкурсе прикреплено ниже.