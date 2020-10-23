Стартовал конкурс для НКО на проекты, популяризирующие объекты культурного наследия. Подготовиться поможет региональный Минкульт

23 октября в Мурманской области стартовал конкурс для некоммерческих организаций на гранты в сфере культуры и искусства. Региональное министерство культуры приглашает на онлайн-консультацию по подготовке заявок.

В рамках конкурса на поддержку могут претендовать организации, которые предложат культурно-просветительские проекты, направленные на популяризацию объектов культурного наследия Мурманской области с использованием современных интернет-технологий. Общий фонд финансирования конкурса – 177736 рублей. Все представленные проекты будут оценены экспертами. Подробности о конкурсе опубликованы в соответствующем разделе на сайте ведомства.

Консультация по вопросам подачи заявок на конкурс пройдет 27 октября в 18.00 на платформе «ZOOM». Участникам расскажут, какие проекты могут рассчитывать на поддержку, какие документы нужно предоставить для участия в конкурсе, как привлечь внимание экспертов и какие есть особенности в получении финансирования.

Как сообщает региональное Министерство культуры, чтобы принять участие в консультации, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация завершится в 14.00 26 октября, ссылка на участие в конференции будет отправлена за час до мероприятия на адреса электронной почты, указанные при регистрации.