Стартовал конкурс «Доброволец Мурманска-2022

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции (COVID-19) церемония открытия вчера прошла с использованием программы Zoom. Ребята ознакомились с регламентом и правилами участия в конкурсе, программой образовательного интенсива.

В течение трёх недель конкурсанты посетят различные тренинговые занятия, на которых смогут выработать навыки взаимодействия и сплочения коллектива. А также развить ораторское искусство, критическое отношение к себе и умение реагировать на критику и другие не менее важные навыки.

В церемонии открытия приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин и председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

— Я очень восхищаюсь волонтёрским движением. Молодые люди, которые сегодня идут в медицинские учреждения, оказывают содействие нуждающимся, идут в дома престарелых, занимаются экологическими вопросами — это заслуживает внимания и уважения. Заверяю, что от Совета депутатов города Мурманска всегда будет помощь и поддержка всем позитивным проектам, которые реализуются молодёжью в городе Мурманске, — сказал Юрий Гугин.

— Комитет и подведомственные учреждения организуют работу по привлечению добровольцев и популяризации волонтёрского движения, начиная с 2014 года. И, конечно, такие конкурсы осуществляем регулярно. Мы понимаем, что ребята откликаются по воле своей души, сердца, но со своей стороны мы также должны эту деятельность поощрять, — отметила Татьяна Печкарева.

Обучение позволит кандидатам подготовиться к финалу — презентации результатов волонтерской деятельности участника. Имя лучшего добровольца Мурманска объявят 11 марта 2022 года.

В этом году конкурс проводится по четырём номинациям: «Юный доброволец»; «Я доброволец»; «Добрая команда»; «Вклад в развитие корпоративного волонтёрства».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21945&page=1