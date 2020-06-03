Стартовал конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом»

В Мурманске стартовал ежегодный общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зелёный город – мой уютный дом». Он проводится уже в девятый раз.

Участниками могут стать мурманчане, управляющие компании, общественные организации, образовательные учреждения, индивидуальные предприниматели. Они будут бороться за победу в номинациях: «Лучший зелёный дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательной организации» и «Лучшее озеленение территории предприятия». Конкурсная комиссия уже начала свою работу.

– Сегодня мы посмотрели территорию детского сада №151. Коллектив учреждения участвует в конкурсе уже не первый год. Каждый сезон детей и родителей встречают самодельные клумбы и цветочные композиции, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Радует, что в городе-герое появляется все больше красивых палисадников и зеленых мест. Хочется, чтобы эти работы украшали наши улицы и дворы как можно дольше.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 17 июля. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, 4-й этаж или по электронной почте комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска krgh@citymurmansk.ru.

Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.