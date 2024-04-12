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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.24 16:45

Стартовал конкурс на определение лучших муниципальных образований России в сфере управления общественными финансами

Администрации и финансовые органы городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов Мурманской области могут принять участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

Конкурс ежегодно проводится издательским домом «Бюджет», Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. С 2008 года в нем приняли участие 1065 муниципальных образований, а в 2023 году город Мурманск стал победителем в номинации «Бюджетное планирование и исполнение бюджета».

В рамках конкурса определяются победители в следующих номинациях:

- «Высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью»;

- «Высокое качество планирования и исполнения бюджета»;

- «Высокое качество организации предоставления муниципальных услуг»;

- «Открытость и прозрачность управления финансами»;

- «Лучшая организация работы с кадрами»;

- «Лучшее управление муниципальным долгом»;

- «Лучшая организация работы в области инициативного бюджетирования».

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, заявки принимаются до 16 мая 2024 года включительно. Для участия необходимо заполнить и направить организаторам анкету участника, а также рекомендацию за подписью руководителя Минфина Мурманской области по адресу: konkurs@bujet.ru. Участие бесплатное.

Итоги конкурса подведут 6 июня 2024 года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.

Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: lmorf.ru или по телефону +7 (495) 632-23-22 (доб. 143).

 

Фото: https://gov-murman.ru

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