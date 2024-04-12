Стартовал конкурс на определение лучших муниципальных образований России в сфере управления общественными финансами
Администрации и финансовые органы городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов Мурманской области могут принять участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».
Конкурс ежегодно проводится издательским домом «Бюджет», Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. С 2008 года в нем приняли участие 1065 муниципальных образований, а в 2023 году город Мурманск стал победителем в номинации «Бюджетное планирование и исполнение бюджета».
В рамках конкурса определяются победители в следующих номинациях:
- «Высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью»;
- «Высокое качество планирования и исполнения бюджета»;
- «Высокое качество организации предоставления муниципальных услуг»;
- «Открытость и прозрачность управления финансами»;
- «Лучшая организация работы с кадрами»;
- «Лучшее управление муниципальным долгом»;
- «Лучшая организация работы в области инициативного бюджетирования».
Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, заявки принимаются до 16 мая 2024 года включительно. Для участия необходимо заполнить и направить организаторам анкету участника, а также рекомендацию за подписью руководителя Минфина Мурманской области по адресу: konkurs@bujet.ru. Участие бесплатное.
Итоги конкурса подведут 6 июня 2024 года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.
Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: lmorf.ru или по телефону +7 (495) 632-23-22 (доб. 143).
Фото: https://gov-murman.ru