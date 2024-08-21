Стартовал конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает принять участие в конкурсе на предоставление офисных помещений на льготных условиях «Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора».

Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица со сроком регистрации не более 3-х лет.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, получение статуса резидента даёт новые возможности для развития своего бизнеса, оборудованный офис или рабочее место (мебель, оргтехника, интернет), бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках, бесплатное пользование конференц-залом и переговорными комнатами.

Приём документов осуществляется с 20.08.2024 по 19.09.2024, по адресам:

г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж, тел.: 8 (8152) 43-59-30, 8 (8152) 43-29-49;

г. Апатиты, ул. Ленина, 27, 3-й этаж, тел. 8 (81555) 6-00-22 (доб. 137).

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на портале Центра «Мой Бизнес», а также на официальном сайте Государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Имущественная поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/